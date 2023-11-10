الجمعة 10 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

حنان مطاوع توجه رسالة لجمهورها بعد عرض حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي

حنان مطاوع، فيتو
حنان مطاوع، فيتو

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورة لها من حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي والتي حلت ضيفة معها ببرنامج معكم وذلك بعد نجاح الحلقة ومشاركة العديد من رواد السوشيال ميديا مقاطع من الحلقة.

 

حنان مطاوع

 

ووجهت حنان مطاوع رسالة قائلة: "الحمد لله..شكرًا ليكم على كل الطاقة الإيجابية اللي بشوفها منكم"

 

تعليقات الجمهور

 

وانهالت التعليقات الإيجابية من الجمهور حيث عبر أحد المتابعين:"كانت حلقة تحفة بجد" وكتبت أخرى: "كانت حلقه قمرر زيك ي حنة".

 

وأكد آخر: "قمر تستاهلي" وأضاف أحد المتابعين من الجمهور السعودي:" أحلى وارق واصدق وأرقى ممثلة في العالم العربي.. شعب السعودية يحبك يا حنان ويحب ماما سهير".

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وقد نشرت الفنانة حنان مطاوع صورا لها من تصوير حلقة منى الشاذلي المقرر عرضها غدا يوم الخميس وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام"

 

وكتبت: "استنوني بكرة الساعة ١١ مع الإعلامية منى الشاذلي"

برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلي

تحل الفنانة حنان مطاوع  ضيفة في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة ""ON"، وستعرض الحلقة غدا الخميس الموافق يوم 9 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الحادية عشر مساءا.

 

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

 

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة 

 ويعرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، كما يعرض المسلسل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، ويعرض المسلسل كذلك على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

 

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