البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء مريم بروض الفرج

أعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بروض الفرج بشبرا، عن أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، سيترأس غدًا السبت احتفالات مرور ٧٥ عاما على إنشائها.

ويترأس البابا بالتزامن مع احتفالاتها حفل تدشين الكنيسة العليا بعد تجديدها والاحتفال باليوبيل الماسي للكنيسة، والذي يقام يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/١١.

وأعلنت الكنيسة بعض الترتيبات الخاصة بالاحتفال، وهو أن يكون الحضور مقتصرًا على شعب الكنيسة فقط وذلك عن طريق نظام الحجز المسبق على موقع الكنيسة.

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كما يجب مراعاة الدقة عند الحجز في تحديد الحضور فى أى من الكنيستين ( الكنيسة الكبرى أو الكنيسة الصغرى)، وأن الحجز مقتصر علي الرابط الإلكتروني بموقع الكنيسة ولا يوجد إمكانية الحجز بالاتصال التليفوني بالكنيسة.

تفاصيل ختام سيمنار كهنة القناة والبحر الأحمر بحضور البابا تواضروس

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي في كنيسة القديس الأنبا بولا بمبيت دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر.

شارك في الصلوات ثمانية من أحبار الكنيسة ومجامع كهنة إيبارشيات محافظات القناة والبحر الأحمر، وعدد من كهنة بعض إيبارشيات الكرازة المرقسية بمصر بإجمالي حوالي ٢٠٠ كاهن.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظة القداس والتي شرح خلالها عبارتيْن إحداهما من مردات القداس والأخرى من صلوات الأجبية، وهما: "أمامك يا رب خاضعين وساجدين" و"قدّس نفسي وأضئ فهمي واجعلني شريكًا لنعمة أسرارك المحيية، لكي ما إذا ذقت من إحساناتك، أقدم لك تسبحة بغير فتور، مشتاقًا إلى بهائك أفضل من كل شيء".

وتأمل قداسة البابا تواضروس الثاني في عبارة "أمامك يا رب خاضعين وساجدين"، والتي تُمثل تدريب يومي للأب الكاهن، كالتالي:

١- "أمامك يا رب": تُعطي للإنسان مشاعر خاصة، فكل العبادة والصلوات وكل الحياة هي أمام الله.

٢- "خاضعين": وتعني طاعة الله، وأن الإنسان بكل حواسه وحياته هو في حالة خضوع إيجابي.

٣- "خجلانين": فالإنسان أمام الله يخجل من خطاياه وضعفاته وتقصيراته، وكأن الصلاة هي تدريب على اليوم الذي سيقف فيه الإنسان أمام الله، والخجل هو أحد نِعم الله على الإنسان لكي تحميه من السقوط في الخطية بأشكالها.

٤- "فرحانين": الإنسان أمام الله يكون متهللًا لأنه في حضرة الله.

٥- "مكشوفين": فلا شيء مخفي أمام الله، هو يعرف خفايا القلوب والكلى.