رئيس الإنجيلية: الله يريد الإنسان أن يكون نورا ليضيء للعالم

أكد الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، أن السيد المسيح كان يستخدم تشبيهات لتقرب المعنى والفكرة للمستمعين مثل ملح الأرض ونور العالم.

وأوضح رئيس الإنجيلية أن الملح كان مرتبطا بـ٣ استخدامات، مثل تطهير الطعام، وحفظ الطعام من الفساد، وإعطاء مذاق للطعام.

وأشار إلى أن النور يشير أيضًا إلى توضيح الرؤية، والهداية والإرشاد، والشعور بالأمان.

موضحًا أن المقصود من هذه التشبيهات أن المؤمنين لهم وظائف وتأثير شبيهة للملح والنور، كما أن الله يدعونا إلى أن نكون ملحًا فنعطي للطعام كله مذاقه وأن نكون نورًا فنغير العالم بأكمله.

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رئيس الإنجيلية يشارك في حفل تنصيب القس بيشوي صفوت راعيًا لكنيسة الوراق

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تنصيب القس بيشوي صفوت راعيًا لـ الكنيسة الإنجيلية بالوراق.

وشارك في مراسم الحفل الدكتور القس راضي عطا الله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس وجدي جميل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس رفعت فكري، الأمين العام المساعد لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس رضا عدلي، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي بمجمع القاهرة.

وفي بداية كلمته، عبر رئيس الطائفة عن سعادته بمشاركة احتفال وفرحة شعب كنيسة الوراق وهنأ القس بيشوي صفوت على تنصيبه راعيًا لكنيسة الوراق، كما هنأ جميع الحضور من شعب الكنيسة.

وخلال خطاب الحفل قال رئيس الإنجيلية: "كل أزمة يمر بها الإنسان تثير مخاوفه، لأنها تتسبب في تهديدات للحياة الإنسانية وجودتها، ووسط العاصفة يتغير كل شيء، وتزعزع الثوابت، ويحدث التخبط، ولكن يا أحبائي عبر سنوات خدمتي بالكامل اختبرت كيف أن لحظات الاستقرار هي أكثر اللحظات التي يستثمرها الله لتشكيلي وخدمته بفاعلية".

وأضاف "زكي": "أن كلمة الله هي ملجأنا وسط العاصفة، ووعد الله الأساس الثابت الذي نتكل عليه دون خوف أو رعب وسط العاصفة، وعلينا أن لا ننسى أن مسؤوليتنا تجاه بعضنا كأفراد وكنيسة والمجتمع الذي يصارع وسط العاصفة".