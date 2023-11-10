الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

لجنة الرصد والثقافة الأسرية ببيت العائلة بالإسماعيلية تعقد اجتماعا لمناقشة خطط العمل (صور)

جانب من فعاليات الاجتماع،
جانب من فعاليات الاجتماع، فيتو

عقدت لجنة الرصد والثقافة الأسرية والإعلام بـ(بيت العائلة المصرية) فرع الإسماعيلية، اجتماعا، برئاسة فضيلة الشيخ أشرف السعيد الأمين العام لبيت العائلة والأب إندراوس فوزى عضو مجلس أمناء بيت العائلة والدكتور إبراهيم فارس المتحدث الرسمي للبيت، وذلك لمناقشة أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة ومناقشة خطط العمل. 

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رصد ومتابعة المشاكل الأسرية 

وتناول الاجتماع رصد ومتابعة المشاكل الأسرية، والعمل على حلها قبل الوقوع فيها وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض الشباب وتكثيف عمل ندوات لنشر الثقافة الأسرية لخلق جيل واعى صاحب فكر وسطى.  

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جانب من فعاليات الاجتماع، فيتو 
جانب من فعاليات الاجتماع، فيتو 

عمل ندوات تثقيفية تستهدف الشباب 

كما تناول الاجتماع الترتيب لعمل ندوات تثقيفية مكثفة لتوعية الشباب الإنتماء والولاء للوطن والقيام بالواجب الوطنى لكل المتطلبات الوطنية، وضع الخطط المستقبلية وتحديد الأولويات.

جانب من فعاليات الاجتماع، فيتو 
جانب من فعاليات الاجتماع، فيتو 

شهد الاجتماع كل من الدكتور مصطفى الباز، والدكتور جمال زاهر، والدكتورة ناريمان محمد والدكتور جمال زاهر  أعضاء  مجلس أمناء بيت العائلة والأستاذ مدحت الحوفى عضو بيت العائلة.  

بالإضافة إلى حضور إيفون حبيب مقرر لجنة الرصد، ومنى المنشاوى مقرر لجنة الثقافة الأسرية  والشيخ هانى عبدالعليم عضو لجنة الخطاب الدينى، ومرفت أمين مقرر مساعد لجنة الإعلام وو نانسى القاضى، وعبد الرحمن خفاجي عضوا لجنة الإعلام، وناجى نجيب مقرر مساعد لجنة المتابعة،و ولاء جمعة وفاطمة أبوالوفا، وكاميليا مصطفى، وسماح محمد أعضاء بيت العائلة و  حسن عباس عضو لجنة الرصد.  


وكانت قد عقدت لجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية، في وقت سابق اجتماعا موسعا برئاسة منى محمد المنشاوى مقرر اللجنة وبحضور الدكتورة ماجدة عطا نائب رئيس تحرير جريدة القناة ومحمود أحمد محمد مرشدي وعادل فهمي رزق عبدالشهيد وهبة عبدالعظيم محمد عبدالسلام، والإعلامية نانسي القاضي عضو لجنة الإعلام  ومحمد عبدالفتاح منسق فرع  بيت العائلة بالمحافظة. 

أبرز مناقشات اللجنة 

وناقشت اللجنة عدة محاور من محاور الأنشطة المتنوعة التى تنفذها اللجنة حتى نهاية العام الميلادى الحالى وأضافت  منى المنشاوى مقرر لجنة الثقافة الأسرية  أن العمل على توعية وتنمية الأسرة المصرية روحيًا واجتماعيًا وثقافيًا وفكريًا وصحيًا- لكي تكون قادرة على تنشئة أبنائها نشأة صحية. وأكدت " المنشاوى " على تنفيذ 6 فعاليات متنوعة حتى نهاية العام الميلادى.

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