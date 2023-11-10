الجمعة 10 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

استديوهات مارفل تطرح أحدث أفلامها THE MARVELS في صالات السينما

MARVELS، فيتو
MARVELS، فيتو

THE MARVELS، طرحت اليوم استديوهات مارفل، أحدث أفلامها السينمائية، THE MARVELS، للمشاهدة في صالات السينما في أمريكا، ومعظم دول العالم.

توقعات بتحقيق فيلم The Marvels إيرادات افتتاحية تصل لـ 140 مليون دولار

 وذكرت صحيفة Deadline، في تقرير لها، أنه من المتوقع أن يحقق فيلم The Marvels، أحدث أفلام عالم الأبطال الخارقين، إجمالي إيرادات تصل إلى 140 مليون دولار، خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في جميع أنحاء العالم. 

التريلر النهائي لفيلم The Marvels قبل ساعات من عرضه

 طرحت استديوهات مارفل، التريلر الدعائي النهائي، لأحدث أفلامها The Marvels، قبل ساعات من عرضه، حيث طرح الفيلم للمشاهدة في صالات السينما، بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣.

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ووصلت مدة الإعلان الجديد للفيلم، إلى دقيقتين، تضمنت مشاهد مشوقة من أول فيلم نسائي، لاستديوهات مارفل.

تعرف على أسماء ضيوف الشرف في فيلم The Marvels

كشفت تقارير صحفية، عن أسماء الأبطال الخارقين، المقرر ظهورهم كضيوف شرف في أحدث أفلام مارفل The Marvels، والذي عرض في صالات السينما، بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣

وذكرت التقارير، أن استديوهات مارفل اختارت كلا من: الممثل جوناثان ماجورز، والذي يجسد شخصية البطل الخارق Kang، والممثل جوش برولين، المشهور بشخصية Thanos، كما سيتضمن الفيلم ظهور، كيلسي جرامر، في دور TheBeast، وتيست طومبسون في شخصية Valkyrie، ليكونوا ضيوف الشرف في فيلمها الجديد The Marvels.

وأكدت التقارير الصحفية ظهور، أحد أعضاء فريق الـAvengers الأصليين، كمفاجأة خلال أحداث الفيلم.

إصدار أول مشهد رسمي من فيلم THE MARVELS 

طرحت استديوهات مارفل، أول مشهد رسمي من أحدث أفلامها، THE MARVELS، ووصلت مدة المشهد الذي طرحته، استديوهات مارفل، لدقيقة و١١ ثانية، تضمن قتالا بين بطلة الفيلم بري لارسون، وكائن فضائي.

أفيشات دعائية جديدة لفيلم THE MARVELS

وطرحت استديوهات مارفل، ملصقات دعائية جديدة للفيلم النسائي THE MARVELS، والذي عرض في صالات السينما بتاريخ 10 نوفمبر ٢٠٢٣.

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مدة تشغيل فيلم THE MARVELS

وكشفت استديوهات مارفل عن مدة تشغيل فيلم ‘THE MARVELS’ النهائية، وهي ساعة و٤٥ دقيقة، وهو ما يجعلة أقصر فيلم بتاريخ عالم مارڤل السينمائي.

ميزانية فيلم THE MARVELS

كما كشف تقرير لمجلة فوربس العالمية، أن الميزانية الحقيقة لفيلم  THE MARVELS، هي 270 مليون دولار، وليس 150 مليون دولار، كما نشرت مجلة "Vanity Fair" من قبل في تقرير لها.

وجاء ذلك بعد ساعات من تقرير لمجلة فاريتي، أن فيلم The Marvels، انضم لفيلم ANT-MAN، كأقل فيلمين، تكلفة في تاريخ عالم مارڤل السينمائي، حيث بلغت ميزانية فيلم “ذا مارفلز”، 150مليون دولار فقط.

تفاصيل فيلم The Marvels

وتدور أحداث فيلم The Marvels، حول ظهور شرير جديد، يستهدف تدمير كواكب الأرض، لتتعاون كابتن مارفل مع كامالا خان، ومونيكا رامبو، للعمل علي منعه، وإنقاذ الكوكب.

أبطال فيلم The Marvels

فيلم The Marvels، من بطولة، الممثلة الشهيرة، برى لارسون، وبارك سو جون، وإيمان فيلاني، وتيونا باريس، وماكينا جريس، ولاشانا لينش، وزوى اشتون، وجيما تشان، وصامويل جاكسون.

تعرف على أسماء ضيوف الشرف في فيلم The Marvels

إصدار أول مشهد رسمي من فيلم THE MARVELS (فيديو)

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توقعات بتحقيق فيلم The Marvels إيرادات افتتاحية تصل لـ 140 مليون دولار

التريلر النهائي لفيلم The Marvels قبل ساعات من عرضه

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