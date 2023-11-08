بعد إقرار التعديلات الضريبية، إلى أين تصل أسعار السجائر بالسوق المصري؟

اسعار السجائر، أقر مجلس الشعب تعديلات على ضريبة القيمة المضافة على السجائر، والتي تسمح بزيادة الأسعار الرسمية للسجائر بنحو 12% على الأقل سنويًا.

وتضمنت التعديلات توسيع شرائح أسعار السجائر المفروض عليها الضرائب من خلال زيادة الحدين الأدنى والأعلى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنويًا لمدة 5 سنوات.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الاثنين الماضي، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بقانون يتضمن تعديلات تشريعية، والتى أقرها مجلس النواب منذ أيام على قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتتضمن زيادة الضريبة على القيمة المضافة على منتجات السجائر، وتعديل شرائح أسعارها، وتحديد حدود جديدة لها بما يمهد لرفع أسعارها رسميًا.

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وقرر مجلس النواب في نهاية أكتوبر الماضي، تطبيق ضريبة الجدول على السجائر ومنتجات التبغ المسخن والسائل، ليدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلى بعد تصديق الرئيس السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر

ويرجع الهدف من تطبيق الضرائب على سعر السجائر هو تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر، فضلا عن إحكام الرقابة على الأسواق لقطع الطريق أمام التجار لاستغلال السوق بتقليل المعروض أمام المواطنين لتحقيق أرباح كبيرة. وبموجب تعديلات القانون رقم 67 لسنة 2016 على أسعار السجائر ومنتجات التبغ المسخن والسائل تصبح قيمة الضريبة المضافة هي 50 قرشا.

يرتفع إجمالي الضرائب المطبقة على أسعار السجائر والتبغ كالآتي:

1- أسعار السجائر المحلية والمستوردة الأقل سعرا من 31 جنيهًا تصل الضرائب المطبقة عليها إلى 4.5 جنيه.

2- أسعار السجائر المحلية والمستوردة الأعلى سعرًا من 31 جنيهًا ولا يزيد على 45 جنيهًا تصل الضرائب المطبقة عليها إلى 7 جنيهات.

3- أسعار السجائر المحلية والمستوردة الأعلى سعرا من 45 جنيهًا تصل الضرائب المطبقة عليها إلى 7.5 جنيه.

وبالتالى نجد ان مشروع القانون، تضمن زيادة ضريبة الجدول بنحو 50 قرشًا على الشرائح الثلاث لأسعار السجائر، بحيث تصبح 450 قرشًا على السجائر التي تقل أسعار عن 31 جنيهًا و700 قرش على السجائر التي تتراوح أسعار بين 31 و45 جنيهًا و750 قرشًا على السجائر التي تزيد أسعارها على 45 جنيهًا.

زيادة الضريبة على منتجات التبغ

كما ستزيد الضريبة على منتجات التبغ بنسبة 75% بحد أدنى 60 جنيهًا على الكيلو الصافي، مقارنة بـ30 جنيهًا بالقانون القائم. ويرفع القانون المعاملة الضريبية بنسبة 25% على المنتجات المستوردة والمحلية للمعسل، وزادت المعاملة الضريبية على منتجات التبغ المسخن إلى 1800 جنيه للكيلو، مقابل 1400 جنيه.

زيادة الضريبة على السائل الإلكتروني

بينما يرفع الضريبة على السائل الإلكتروني لكل مليمتر إلى 4 جنيهات، مقابل 2 جنيه في القانون القائم. وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة من المنتظر أن تبلغ حصيلة الزيادة الضريبية نحو 8 مليارات جنيه.

تعديل حدود شرائح استهلاك السجائر

ويكتسب تعديل حدود الشرائح أهمية خاصة لمنتجي السجائر، حيث يسمح لهم التعديل بتحريك أسعار السجائر بدون الدخول في شرائح ضريبية أعلى، حيث ان منتجى السجائر يعانون من زيادة تكلفة الإنتاج مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منذ مارس من العام الماضي.

وطالما انتظرت الشركات المنتجة للسجائر إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة على منتجات السجائر، وتعديل شرائح أسعارها، وتحديد حدود جديدة لها حتى تتمكن من تحريك الأسعار رسميًا.

رفع أسعار 11 نوعا من السجائر منها كليوباترا وبوكس

وأعلنت الشركة الشرقية للدخان، قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات السجائر لها، وذلك تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة من اليوم الأربعاء.

جاءت أسعار السجائر حسب النوع طبقًا للقائمة التي حصلت على فـيتـو نسخة منها كالتالي:

1- بوكس"10 " بـ 20 جنيهًا

2- كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

3- كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا.

4- كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا.

5- بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا

6- كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

7- مونديال أحمر- أزرق - سيلفر " 27 جنيهًا.

8- مونديال سويتش "منتول - بلوبيرى 27 جنيهًا.

9- كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا.

10- ماتوسيان سوبر 27 جنيهًا.

11- فايسروي/ بال مال 42 جنيهًا.

رسميا، ارتفاع أسعار المعسل بداية من اليوم

وأعلنت الشركة الشرقية للدخان، قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات المعسل لها، وذلك تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة من اليوم الأربعاء.

وجاءت أسعار المعسل طبقا للقائمة التى حصلت فيتـو على نسخة منها كالتالى:

1- السلوم 70 جرام بـ 15 جنيها

السلوم 120 جرام بـ 25 جنيها

السلوم 250 جرام بـ 50 جنيها

السلوم 500 جرام بـ 85 جنيها

2-معسل قص 250 جم بـ 55 جنيها

3-معسل أبو نجمة 100 بـ17 جنيها

معسل أبو نجمة 500جم بـ 70 جنيها

معسل أبو نجمة 1000جم بـ 130 جنيها

4-معسل وان فوريو 250 جم بـ 130 جم

ومن المتوقع ان تتوالى باقى الشركات المنتجة للسجائر فى الاعلان عن قوائم اسعارها الجديدة

ابراهيم الامبابى: تعديل شرائح اسعار السجائر

وكشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن إعلان أسعار السجائر الجديدة من خلال الشركة الشرقية للدخان اليوم الأربعاء امر متوقع، لافتا إلى أن الشركات المنتجة كانت تنتظر إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تتضمن زيادة الضريبة على منتجات السجائر وتعديل شرائح أسعارها وتحديد حدود جديدة حتى تستطيع اصدار قوائمها برفع أسعارها رسميًا.

ويأتى هذا فى ظل أزمة يشهدها السوق المحلى منذ شهور بشأن ارتفاع أسعار السجائر بشكل مبالغ فيه وبيعها بأسعار دون سعرها الرسمى المعلن من الشركات المنتجة.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ فـيتـو إلى أن البرلمان أصدر التشريع الضريبي بشأن أسعار السجائر، لافتا إلى أن هناك 3 شرائح لاستهلاك السجائر 3 كالتالى:(الفئة الأولى الشعبي من 1 جنيه إلى 31 جنيها، الفئة الثانية من 32 جنيها إلى 45 جنيها - الفئة العليا الثالثة من 45 جنيها إلى ما هو أزيد).

حلول لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السجائر

وأشار رئيس شعبة الدخان والمعسل والسجائر باتحاد الصناعات، إلى أنه سبق لنا خلال الفترة الماضية وتمت الإشارة إلى أن هناك 3 حلول لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السجائر خلال الفترة الحالية، وهى إقرار ضريبية القيمة المضافة ولقد تمت تلك الخطوة، هذا بالإضافة إلى الخطوة الثانية وهى قلب الهرم التوزيعي، والخطوة الثالثة هي أن يتم توزيع السجائر التي تم ضبطها من خلال الحملات الرقابية، على محطات وطنية.

وأشار الإمبابي في تصريحاته، إلى أهمية إعادة طرح المضبوطات من السجائر المخزنة لدى التجار بمحطات بنزين "وطنية"، لافتا إلى أن مضبوطات السجائر، التي تم ضبطها من قبل الجهات الرقابية خلال الشهور الماضية، لو تم توزيعها على المحطات الوطنية كانت ستكون كفيلة بخفض أسعار السجائر في مصر، مؤكدا أنه تم ضبط كميات كبيرة من قبل حيتان السجائر والمحتكرين الذين تسببوا في خلق أزمة حقيقية في أسعار السجائر.

إبراهيم الإمبابي، فيتو

وأوضح أن الاقتراح الثاني يتضمن العودة إلى سياسة التوزيع على الأكشاك وصغار التجار من خلال قلب هرم التوزيع (التجار الكبار أو الموزعين المعتمدين لدى الشركة تخفض حصتها إلى الثلث لحين الالتزام من قبلهم بالأسعار العادلة)، بالإضافة إلى أن يتم توزيعها على محطات البنزين والهايبرات ومنافذ توزيع القوات المسلحة الثابتة والمتحركة.. فضلا عن توزيع حصة على مناديب البيع المعتمدين من الشركات على الأكشاك وصغار التجار.

صناعة التبغ تعتمد بنسبة 100% على مستلزمات الإنتاج من الخارج

وأكد رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن صناعة التبغ تعتمد بنسبة 100% على مستلزمات الإنتاج من الخارج، خاصة أن التبغ لا يتم زراعته فى مصر. مشيرا إلى أن زراعة الدخان فى مصر مجرمة، ولافتا إلى أن المصريين يستهلكون 4 مليارات علبة سجائر سنويا و280 مليون سيجارة يوميا.

وأكد أن "التبغ" وهو المادة الخام التي يصنع منها السجائر لا تتم زراعته في مصر، ويتم استيرادها من عدة دول مثل فرنسا- إندونيسيا -أمريكا -الهند –إيطاليا.

ولفت الإمبابى إلى أن قطاع الدخان في مصر يضم 53 مصنعًا لإنتاج أنواع المعسل والسجائر المختلفة بما فيها الشركة الشرقية للدخان، موضحا أن المصريين يستهلكون 4 مليارات علبة سجائر سنويًّا، بمعدل 83 مليار سيجارة سنويًّا، و280 مليون سيجارة يوميًّا.