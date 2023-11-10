الجمعة 10 نوفمبر 2023
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اقتصاد

عادل حامد مساعدا لوزير الاتصالات للبنية المعلوماتية الدولية

المهندس عادل حامد،
المهندس عادل حامد، فيتو

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بتوليى المهندس عادل حامد إبراهيم جاد الله العمل مساعدا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية لمدة عام.

تعظيم عائدات الدولة 

ويختص المهندس عادل حامد بالمهام الآتية وهي دعم خطة الوزارة في تعظيم عائدات الدولة من البنية التحتية للاتصالات الدولية ومن استثمارات الدولة في شركات الاتصالات العاملة بجمهورية مصر العربية، وإعداد خطة العمل ودراسات الجدوى لجذب مراكز البيانات العملاقة ومراكز تبادل حركة الإنترنت والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الأطر المثلى وما يتطلبه ذلك من تشريعات، بالإضافة إلى العمل على إنجاز استراتيجية الدولة متمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستهداف تحويل مصر إلى ممر رقمي عالمي للبيانات ومصدر جذب واستضافة أكبر مراكز البيانات العملاقة والحفاظ على وضع مصر الاستراتيجى كممر آمن للكابلات البحرية.

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كما يختص المهندس عادل حامد بالعمل على تعظيم دور الدولة إقليميًا وعالميًا فى مجال الاتصالات الدولية عن طريق دعم امتداد الشبكة الدولية إلى الدول المجاورة والصديقة بالتكامل مع استراتيجية الممر الرقمى لتقديم المحتوى الرقمي لسائر دول الإقليم من مراكز البيانات ومراكز تبادل حركة الإنترنت، بالإضافة إلى ما يسند إليه من مهام أخرى.

وتولى المهندس عادل حامد مهام مسئولية ملف البنية المعلوماتية التحتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ مارس 2023. 

وتمتد خبرة المهندس عادل حامد لأكثر من 24 عاما بمجال الاتصالات وهو حاصل على بكالوريوس فى هندسة الاتصالات والالكترونيات من جامعة حلوان.

وشغل المهندس عادل حامد منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات من يناير 2019 إلى مارس 2023 بعد تعيينه في مجلس إدارة الشركة كممثل للحكومة. 

ووضع المهندس عادل حامد خلالها رؤية استراتيجية للشركة المصرية للاتصالات قائمة على مفهوم "الهرم الرقمي"، كما أشرف على وضع وتنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية للاتصالات على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير وتوسيع كافة محاور الشبكة والتى أسفرت عن رفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت بجمهورية مصر العربية وساهمت فى تغيير شكل وآليات سوق الانترنت الثابت في مصر. 

محور حركة البيانات الرقمية 

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كما قام المهندس عادل حامد بتبنى استراتيجية تهدف إلى تعزيز تحول مصر إلى أفضل محور حركة بيانات رقمي فى الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

يذكر أن المهندس عادل حامد قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة من الشركات مثل الشركة المصرية لنقل البيانات، والشركة المصرية الأردنية لنقل البيانات، شركة TE Globe بسنغافورة، وعضو مجلس إدارة فى شركة عرب سات.

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