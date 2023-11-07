وزير الاتصالات: تطوير البنية التحتية التكنولوجية بقرى حياة كريمة يدعم جهود بناء مصرالرقمية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية ونشر الثقافة الرقمية بقرى حياة كريمة يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود بناء مصر الرقمية.

دور وزارة الاتصالات

أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى حرصه على متابعة سير العمل على أرض الواقع فى مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى حياة كريمة بالمحافظات، والتى تستهدف رفع كفاءة خدمات الاتصالات وتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة، بالإضافة إلى إتاحة خدمات بريدية متطورة للمواطنين، وبناء القدرات الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى حياة كريمة؛ لافتا إلى ارتفاع معدلات إنجاز مشروعات الوزارة بقرى حياة كريمة بمحافظة القليوبية.

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جاء ذلك عقب قيام د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى محافظة القليوبية؛ حيث قاما بتفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية، وإطلاق خدمات الإنترنت فائق السرعة فى قريتى طحانوب وكفر شبين ضمن قرى حياة كريمة بالمحافظة فى إطار المشروع الذى تقوم به الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى مبادرة حياة كريمة، وذلك بحضور النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب؛ حيث كان فى استقبالهم المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات وعدد من نواب وقيادات الشركة.

واستمع د. عمرو طلعت إلى شرح تفصيلى حول أعمال تنفيذ شبكات الاتصالات ومد كابلات الألياف الضوئية بقريتى طحانوب وكفر شبين؛ حيث تم تحويل نحو 3303 عميل إلى خدمات الفيبر بقرية طحانوب؛ فيما تم تحويل نحو 4010 عميل بقرية كفر شبين إلى خدمات الفيبر بما يضمن تحسين جودة خدمات الصوت والبيانات المقدمة للعملاء، كما تم ربط مجمع الخدمات بقرية كفر شبين بالإنترنت فائق السرعة وتنفيذ التحول الرقمى لمكتب البريد بالقرية.



واطلع د. عمرو طلعت على ما تم تنفيذه لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة إلى المجمع الخدمى بقرية طحانوب وتنفيذ عملية التحول الرقمى لمكتب بريد طحانوب.

هذا وقد تم الانتهاء من ربط 29 قرية بكابلات الألياف الضوئية من إجمالى 36 قرية من قرى حياة كريمة بمحافظة القليوبية. ومن المقرر الانتهاء من ربط 3 أخرين قبل منتصف الشهر الجارى على أن يتم ربط الأربع قرى المتبقيين بعد انتهاء اعمال توصيل باقى المرافق؛ كما تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة 31 محطة محمول من إجمالى مستهدف 40 محطة محمول بقرى حياة كريمة بالمحافظة؛ كذلك تم الانتهاء من تطوير كافة مكاتب البريد بقرى حياة كريمة بالمحافظة البالغ عددها نحو 20 مكتب بريد؛ بالإضافة إلى التواجد فى 8 مجمعات حكومية إلى جانب 2 كشك بريدى وسيارة متنقلة يتم الدفع بها فى أوقات الذروة لاسيما أوقات صرف المعاشات؛ فضلا عن بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية لأكثر من 4600 مواطن بقرى حياة كريمة بالمحافظة.

من جانبه؛ أكد اللواء عبد الحميد الهجان أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد أهم المشروعات القومية التنموية فى تاريخ مصر الحديث وتهدف فى المقام الأول إلى الارتقاء بالإنسان المصرى البسيط ليحيا حياة كريمة ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التى تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق رفع مستوى جودة

وخلال الجولة؛ افتتح د. عمرو طلعت، واللواء عبد الحميد الهجان، يرافقهما د. شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مكتب بريد ترسا بمركز طوخ بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية.

ويقدم مكتب بريد ترسا جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة للمواطنين مثل صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقارى وسداد مخالفات المرور بالإضافة إلى الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضى.

كذلك قام د. عمر طلعت والسيد محافظ القليوبية بزيارة مدرسة WE "وى" للتكنولوجيا التطبيقية بمركز طوخ حيث بدأ العمل بالمدرسة فى العام الدراسى الحالى، وقد تقدم للالتحاق بها أكثر من 200 طالب وطالبة من المواطنين بالمحافظة وتم قبول 67 طالب وطالبة بعد اجتيازهم عدد من الاختبارات فى اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات وكذلك اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

وفى سياق متصل؛ تفقد د. عمرو طلعت، واللواء عبدالحميد الهجان مدرستى النور للمكفوفين والتربية الفكرية بعزبة الزراعة ببنها؛ وكان فى استقبالهم د. عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدد من المسئولين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمحافظة، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث سبق وأن تم تطوير القدرات التكنولوجية للمدرستين وتزوديهما من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببعض البرامج التكنولوجية، وتقديم الدعم التقنى متمثلا فى امدادها بعدد من أجهزة الحاسب الآلى وطابعات وشاشات عرض ضوئي، لتيسير العملية التعليمية للطلاب وتقديم التدريب التكنولوجى المتخصص للمدرسين.

وخلال الجولة؛ اطلع د. عمرو طلعت على عدد من الأنشطة التعليمية التى تستهدف تنمية مهارات وقدرات الطلاب باستخدام الوسائل التكنولوجية. واستمع د. عمرو طلعت لبعض المطالب المتعلقة بالاحتياجات التكنولوجية بمدارس المحافظة؛ حيث وجه د. عمرو طلعت بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير الإنترنت في مدارس التربية الفكرية والمكفوفين، كما وجه نحو الاستمرار فى توفير مزيد من الدعم للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة القليوبية وعلى مستوى الجمهورية بوجه عام.



يأتى ذلك فى إطار تعاون وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم فى تنفيذ مشروع لتطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة؛ حيث تم دعم 53 مدرسة بمحافظة القليوبية وتدريب ما يقرب من 2000 معلم.

مشروعات الاتصالات بالقليوبية

الجدير بالذكر أن د. عمرو طلعت يقوم اليوم بزيارة لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتطوير المؤسسى الرقمى بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات، وتفقد كل من مركز إبداع مصر الرقمية، ووحدة تشخيص عن بُعد، ومركز خدمة عملاء مبيعات سنترال بنها 2، بالإضافة إلى افتتاح كل من مكتب بريد بنها، ومبنى منطقة بريد القليوبية.