عمرو طلعت: الاتصالات أعلى القطاعات الإنتاجية نموا خلال 2023

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أعلى القطاعات الإنتاجية نموا بنسبة تزيد على 16% وذلك خلال العام المالى 2022/2023، كما حقق صادرات رقمية بقيمة 4.9 مليار دولار.

محاور مشروعات الاتصالات

وأوضح د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك العديد من مشروعات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة القليوبية والتي يتم تنفيذها وفقا لثلاثة محاور تشمل تطوير البنية التحتية المعلوماتية، والخدمات المجتمعية التنموية، والتدريب والتنمية البشرية؛ موضحا أنه فى إطار العمل على تطوير البنية التحتية المعلوماتية فإنه يتم مد شبكات الألياف الضوئية وتقديم الانترنت فائق السرعة بقرى حياة كريمة بالمحافظة، كما تم زيادة عد أبراج المحمول بالمحافظة خلال العام الماضى بنسبة تزيد على 10% من خلال إنشاء 120 برجا محمولا، كذلك تم تطوير أكثر من 75% من مكاتب البريد بالمحافظة البالغ عددها نحو 200 مكتب بريد.

Advertisements

وأضاف د. عمرو طلعت أنه تم تنفيذ عدد من المبادرات فى إطار محور الخدمات المجتمعية التنموية منها مبادرة قدوة تك، وحياة كريمة رقمية؛ مشيرا إلى أن التعاون فى مجال التدريب يشمل العديد من المشروعات منها برامج التدريب المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات حيث تم تدريب أكثر من 5 آلاف متدرب من أبناء المحافظة خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة بنها، وإنشاء مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة؛ كما التحق اكثر من 1200 طالب من أبناء المحافظة فى مبادرة أشبال مصر الرقمية، وأكثر من 30 طالبا فى مبادرة بناة مصر الرقمية.

وعقد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا موسعا مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية؛ فى ديوان عام محافظة القليوبية؛ لمناقشة أبرز ما تم إنجازه فى عدد من المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، وخطط التعاون المستقبلية بين الجانبين فى مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات، والتطوير المؤسسى الرقمى، وبناء القدرات الرقمية، بالإضافة إلى المشروعات التى تنفذها الوزارة فى قرى حياة كريمة بالمحافظة.

وحضر الاجتماع د. شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، ونواب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية فى كل من الوزارة والمحافظة والشركة المصرية للاتصالات.

مذكرة تفاهم بين الاتصالات ومحافظة القليوبية

وشهد د. عمرو طلعت، واللواء عبد الحميد الهجان توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة القليوبية للتعاون فى تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسى الرقمى بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية الرقمية لمواطنى المحافظة خاصة فى القرى المستهدفة بالمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لنشر الثقافة الرقمية وتنمية قدراتهم الرقمية، لتمكينهم اقتصاديًا بما يوفر حياة كريمة لهم.



وقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، ود. إيمان ريان نائب محافظ القليوبية.

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان أن توقيع مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروعات التطوير المؤسسى بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات يأتى فى ضوء سعى محافظة القليوبية الدائم لإعداد الكوادر البشرية المميزة والمدربة على أحدث التقنيات ليكون لديها القدرة على التنافسية الرقمية والتميز الرقمى؛ معربا عن تطلعه إلى أن تثمر المذكرة عن إحداث التطور اللازم لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بكافة مؤسسات محافظة القليوبية وأن تسهم فى رفع كفاءة الأداء الوظيفى لديهم بما يحقق الاهداف المنشودة ويدعم مسيرة التنمية والتطوير المؤسسى؛ مشيدا بجهود د. عمرو طلعت فى الإرتقاء بمنظومة الاتصالات وتعزيز التأهيل الرقمى فى كافة قطاعات الدولة.

الخطط المستقبلية للاتصالات

وخلال الاجتماع؛ استعرضت المهندسة غادة لبيب أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة فى مجال التطوير المؤسسى الرقمى ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة.



وكانت الوزارة قد نفذت حزمة من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد (654) من العاملين بالمحافظة والمديريات والمراكز والقرى التابعة بواقع (791) شهادة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مبادرات تنمية وبناء القدرات الرقمية والتوعية والتثقيف والتأهيل الرقمى للمواطنين لعدد (5124) مواطنا من كافة الفئات المجتمعية بواقع (7537) مسارا مختلفا، طبقًا لأحدث المعايير الدولية وبالشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية العاملة فى المجال.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض مشروعات الوزارة بمحافظة القليوبية فى مجالات بناء القدرات الرقمية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتبنى الأفكار الابتكارية خاصة بين الشباب والسيدات، وصقل مهاراتهم فى مختلف التخصصات التكنولوجية.

وأشار د. ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها إلى مشاركة الجامعة فى العديد من المبادرات والفعاليات التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها مشاركة طلاب الجامعة فى مبادرة مستقبلنا رقمى التى تستهدف تدريب الشباب فى مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة، بالإضافة إلى المشاركة في مراحل مبادرة أشبال مصر الرقمية التى تستهدف طلاب التعليم ما قبل الجامعى حيث استضافت الجامعة المئات من المتقدمين من أبناء محافظة القليوبية فى معامل مراكز الاختبارات بالجامعة، موضحا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون فى عام 2021 لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة بنها لتوفير مساحة من الإبداع والتميز لطلاب وخريجى الجامعة ولأبناء المحافظة.

خطط التدريب لابناء القليوبية

كما استعرضت د. هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات خطط وخدمات المعهد التدريبية المقدمة لأبناء وشباب المحافظة، وكيف يعزز قرب المسافة بين المحافظة والقاهرة من زيادة فرص العمل لهم، لا سيما فى ضوء تزايد الطلب على تخصصات تقنيه بعينها، بالإضافة الى خطط المعهد التى يقوم بها فى مجال العمل الحر وعن بعد؛ موضحة أعداد وتخصصات ما تم تنفيذه من برامج التدريب الصيفى والتدريب المكثف وعبر منصة (مهاره - تك) وذلك فى خلال العامين الماضيين والذى وصل الى ما يقرب من 2800 متدرب ومستفيد. كما تم مشاركه قصص نجاح لعدد من الشباب من خريجى برامج المعهد بالمحافظة فى أسواق العمل المختلفة.

وأوضح د. أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات جهود المعهد لبناء القدرات والتدريب التى تخدم شباب محافظة القليوبية وجامعة بنها؛ حيث قام المعهد بتدريب أكثر من 2300 شاب وفتاة من المحافظة فى برامج التدريب الصيفي، والتدريب من اجل التوظيف، والتدريب لاجتياز شهادات الاعتماد من الشركات العالمية فى قطاع الشبكات والاتصالات على مدار الثلاث سنوات الماضية؛ موضحا أنه مع الإعلان عن قرب بدء أنشطة المعهد فى مقر ابداع مصر الرقمية ببنها تقدم 515 من أبناء المحافظة للتسجيل؛ مشيرا إلى أن المعهد يقدم الدعم الفنى لمشاريع التخرج فى تصميم الدوائر المطبوعة بالإضافة إلى تصنيع هذه الدوائر لطلاب جامعة بنها والتى تصل إلى حوالى 10 مشاريع سنويًا.



وتم استعراض نموذجين لقصص نجاح من الشباب خريجى برامج المعهد فى المحافظة الذين حصلوا على تدريب متخصص فى مجالات الأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعى.

وأشارت المهندسة هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية إلى الجهود المبذولة لتأهيل الشباب فى مجال العمل الحر من خلال مبادرة طور وغير، والتعاون مع مراكز الاستدامة الرقمية لإعداد كوادر من سفراء المعرفة المتخصصة ونشر الوعى المجتمعى بين الشباب والنشء حول مهارات الموطن الرقمى لتمكينه من استخدام أدوات التكنولوجيا بطريقة آمنة وفعالة ومسئولة وذلك ضمن مبادرة المواطنة الرقمية؛ لافتة إلى ابرز ما أنجزته مبادرة قدوة.تك التى تستهدف تنمية المهارات الرقمية للسيدات الحرفيات حيث مكنت المبادرة أكثر من 10 آلاف سيدة فى جميع أنحاء الجمهورية.

واستمع د. عمرو طلعت إلى عدد من النماذج المميزة من الشباب والفتيات من محافظة القليوبية الذين اجتازوا تدريبات تأهيل الشباب من أجل العمل الحر وبناء المهارات الرقمية من خلال مبادرة (طور وغير) التى تقدم برامجها التدريبية لبناء المهارات فى مجالات أساسيات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد الوظيفى لمساعدة الشباب على التخطيط لمستقبلهم المهنى وتحسين فرص التوظيف أمامهم.

دور مبادرة قدوة تك

كما أوضحت عدد من السيدات الحرفيات خريجى مبادرة (قدوة.تك) دور المبادرة فى تمكينهن من تطوير مهاراتهن الرقمية فى التعامل مع منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى لتسويق مشروعاتهن الحرفية والصغيرة، من خلال صناعة محتوى تسويقى بجودة عالية وقيمة منافسة، وابتكار تصميمات جديدة تلبى احتياجات العملاء باستخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.



كذلك التقى د. عمرو طلعت، واللواء عبد الحميد الهجان بدفعة جديدة من خريجى البرنامج التدريبى للمهارات الأساسية للمواطنة الرقمية والحماية من التهديدات الرقمية، والذى تم تنظيمه للمستفيدين من مبادرة (المواطنة الرقمية) فى محافظة القليوبية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالمحافظة.

افتتاحات محافظة القليوبية

الجدير بالذكر أن د. عمرو طلعت يقوم اليوم بزيارة لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة حيث قام صباح اليوم بجولة تم خلالها افتتاح مكتب بريد ترسا بعد تطويره، وتفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية وإطلاق خدمات الإنترنت فائق السرعة بقريتى طحانوب وكفر شبين ضمن قرى حياة كريمة بالمحافظة، وكذلك تفقد مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية وأعمال التطوير التكنولوجى فى مدرستى النور للمكفوفين والتربية الفكرية. ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة أيضا تفقد كل من مركز إبداع مصر الرقمية، ووحدة تشخيص عن بُعد، ومركز خدمة عملاء مبيعات سنترال بنها 2، بالإضافة إلى افتتاح كل من مكتب بريد بنها، ومبنى منطقة بريد القليوبية.