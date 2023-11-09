انطلاق المؤتمر العلمي التاسع لتمريض القناة (صور)

شهدت كلية التمريض بجامعة قناة السويس، افتتاح المؤتمر العلمي الدولي التاسع لها، الذي عقد بالتعاون مع جامعة ايديث كوان استراليا على مدار يومين بعنوان "التفاوتات الصحية: الانتقال من الثبات إلى تحقيق المعايير".

رعاة المؤتمر

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، خلال كلمته التي القاها في افتتاح المؤتمر أن جامعة القناة احتفلت هذا العام ببدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي، ليكتمل عقد المنظومة الطبية والصحية بالجامعة، مؤكدا أننا نسعى إلى تقديم خدمة طبية متميزة لكل من يحتاجها.

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جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

واوضح أنه لكي نواجه التحديات التي تواجه المنظومة الصحية لابد أن يقابلها تحديث وتطوير في التعليم الطبي.

وأضاف رئيس الجامعة أن المنظومة الصحية بمصر لا يوجد بها أفضلية أو أسبقية لمؤسسة على الأخرى، بل يعمل الجميع يدا واحدة لتقديم خدمة صحية أفضل، مؤكدا على ضرورة مواكبة التطور والتحديث والسعي وراء كل جديد داخل القطاع الطبي، للوصول إلى تقديم أداء وخدمة طبية على أعلى مستوى.

نجاح المؤتمر

وتمنى رئيس الجامعة نجاح المؤتمر وتحقيق الأهداف المرجوة منه للنهوض بالخدمات الصحية والطبية في مجال التمريض، يستفيد منها الجميع.

و أفاد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بأن هذا المؤتمر يبرهن على الدور الريادي المتميز للجامعة فى النهوض بالبحث العلمي، والسعي نحو العالمية، حيث أنه يعد مؤتمر دولي يشارك به باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا والأردن والسعودية، موضحا أنه يتضمن 22 كلمة علمية، و14 ورقة بحثية، و12 ملصق.

الآثار السلبية لسلامة المرضى

و أوضحت الدكتورة وفاء عبد العظيم فى كلمتها أن للتفاوتات الصحية آثار سلبية على سلامة المرضى منها: التشخيص المتأخر والتخطيط غير الملائم للرعاية الصحية، والتواصل غير الفعال والافتقار إلى ثقافة السلامة، مما يعرض المرضى للخطر أثناء تلقي الرعاية الصحية.

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

وقالت: لا يمكننا تغيير الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمرضانا فإننا معنيون بتقديم رعاية متساوية دون تمييز،ومن هذا المنطلق جاءت فكرة مؤتمرنا.

كما قدمت عميد الكلية الشكر لأعضاء اللجنة المنظمة على ظهور المؤتمر بهذا الشكل اللائق والجهد المبذول لإنجاح المؤتمر.

وتحدثت الدكتورة إيناس عبد الله وكيل الكلية ورئيس المؤتمر، خلال كلمتها عن أهمية المؤتمر في إثراء وتطوير المنظومة الصحية، ويتضح ذلك من عنوانه، موضحة أنه يتناول العديد من الجلسات العلمية الهادفة، على مدار يومين كاملين، يقدمها نخبة من الأساتذة والمتخصصين.

وأوضحت الدكتورة شرين عبد المنعم مقرر المؤتمر أن مؤتمر اليوم معتمد دوليا من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر.

وأشارت إلى أنه على هامش المؤتمر تم إجراء الكشف على 15 حالة مجانا، لمعرفة عمر شرايين القلب بواسطة الدكتور جمال شعبان ضيف شرف المؤتمر أستاذ القلب والأوعية الدموية وعميد معهد القلب الأسبق وفريقه الطبي، وفي نهاية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر- تم تقديم الدروع التذكارية إلى ضيوف المؤتمر.

وشهد فعاليات المؤتمر كل من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض، وإشراف تنفيذي الدكتورة إيناس عبد الله وكيل كلية التمريض لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، والدكتورة صفاء عبد العظيم سكرتير المؤتمر، والدكتورة شرين عبد المنعم مقرر المؤتمر.

كما شارك في الحضور الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والدكتورة شادية عبد القادر رئيس لجنة قطاع التمريض، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض العام بمصر وعضو مجلس الشيوخ،

والدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتورة وفاء عودة رئيس لجنة الترقيات، والدكتور جمال شعبان أستاذ القلب وعميد معهد القلب الأسبق، والدكتورة جميله نصر أستاذ القلب، نقيب الأطباء بالإسماعيلية، وهيام النسر نقيب التمريض فرع الإسماعيلية، والدكتورة مرفت الشبراوي أستاذ طب وجراحة العيون ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالكلية.