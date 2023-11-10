الجمعة 10 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

كريم القهوة واللبان الدكر لبشرة صافية خالية من العيوب

بشرة صافية، فيتو
بشرة صافية، فيتو

البشرة الصافية تضفي لمسة جمالية لصاحبتها بشكل لا مثيل له، وهو ما تحرص عليه الفتيات دائمًا حيث يتبعن روتين العناية بالبشرة للحصول على بشرة صافية خالية من العيوب.

وتهتم معظم الفتيات بالعناية بالبشرة من خلال الترطيب اليومي والتفسير الأسبوع والوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة.

 

كريم اللبان الدكر والقهوة لبشرة صافية 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل كريم اللبان الدكر والقهوة لبشرة صافية خالية من العيوب.

المكونات:

كوب ماء

ملعقة لبان دكر

ملعقة كبيرة نشاء ذرة

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ملعقة قهوة

الطريقة:

  • نحضر اللبان الدكر ذات اللون الفاتح ونغسله وننقعه في الماء ليلة كاملة.
  • ثم نصفيه بعدها جيدًا.
  • ثم نأخذ السائل الناتج ونضيف له النشا ونذوبها جيدا، ثم نضيف القهوة ونقلب.
  • ثم نرفع الخليط على النار الهادئة ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.
  • ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.
  • ثم نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.
  • ونترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرة أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.
كريم اللبان الدكر والقهوة لبشرة صافية، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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فتَّحى بشرتك من أول استخدام بمكونات من مطبخك

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ماسكات من مطبخك، لاستعادة جمال بشرتك

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

 

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