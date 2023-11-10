الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

موعد سفر بعثة منتخب الشباب إلى تونس

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

منتخب الشباب، حدد الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض غدا السبت 11 نوفمبر، موعدا للسفر إلى تونس للمشاركة في دورة شمال أفريقيا للشباب تحت 19 عاما، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبلين بمشاركة 5 منتخبات هي تونس البلد المضيف ومصر وليبيا والمغرب والجزائر.

وأسند مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، رئاسة بعثة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في رحلتها إلى تونس لعضو المجلس محمد أبو الوفا.

Advertisements

ويستهل منتخب مصر مبارياته في الدورة يوم 15 نوفمبر أمام منتخب ليبيا 

مواعيد مباريات منتخب مصر

أسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر المقبل، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر. 

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره المنتخب التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته. 

وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

ودخل منتخب الشباب أول معسكراته التدريبية قبل أسبوعين بمدينة الإسماعيلية بمشاركة 34 لاعبا ويستمر المعسكر حتى الجمعة المقبل.

جمال علام يزور معسكر منتخب الشباب

وأكد جمال علام في كلمته للجهاز، أن مجلس ادارة الاتحاد لديه ثقة كبيرة في هذا المنتخب لتحقيق انجاز للكرة المصرية لذا سيعمل المجلس علي توفير كل الامكانات لانجاح هذا الجيل الذي يضم عناصر مميزة، مطالبا بمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين واختيار العناصر الأفضل لتمثيل منتخب مصر.

في المقابل، وجه وائل رياض الشكر لرئيس الاتحاد علي ثقته في الجهاز الفني، مؤكدًا أن الجهاز الفني والاداري والطبي سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق انجاز جديد للكرة المصرية.

في السياق ذاته، اكتمل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب قبل المشاركة في بطولة شمال أفريقيا بانضمام رامي عادل مدربا مساعدا وكريم فهمي محلل الأداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب الشباب أخبار منتخب الشباب مواليد 2005 وائل رياض دورة شمال أفريقيا للشباب مواعيد مباريات منتخب مصر منتخب ليبيا

مواد متعلقة

منتخب الشباب يواصل تدريباته استعدادا لدوري شمال أفريقيا (صور)

منتخب الشباب يواجه الشمس وديا استعدادا لدورة شمال أفريقيا

قياسات بدنية للاعبي منتخب الشباب بأجهرة "team polar system" لأول مرة

26 لاعبا في قائمة منتخب الشباب استعدادا لدورة شمال أفريقيا

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة عن الحالة النفسية لـ محمد سلام بعد رؤية فيديو بيومي فؤاد

الكهرباء تعلن التفاصيل الكاملة لشراء وشروط تركيب سخانات الطاقة الشمسية

الدوري المصري، التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة

وقف إطلاق النار وملف الأسرى يتصدران القمة المصرية القطرية بالقاهرة

وسط ترحاب كبير من الجانبين، الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر

أخبار مصر: صحيفة تكشف عن خطوة قد يتخذها السيسي ضد إسرائيل، ليلة دامية على مستشفيات غزة، موقف ماتزاري من تدريب الزمالك

ليبرمان يدعو إلى توجيه ضربة عسكرية إلى حزب الله لعدم تكرار سيناريو طوفان الأقصى

عدلي القيعي يتحدث عن مصير القندوسي وشبح يطارد الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

البحث عن سحلية اختفت منذ 42 عاما

عاشق للتفاح، وأنفق صاحبه ثروته من أجل إسعاده، أطول ثور في العالم (فيديو)

مصرع عامل، اعتقد الروبوت أنه صندوق خضار فقتله سحقا

بضربة سودانية، اختراق برنامج "تشات جي بي تي" لتحيزه لإسرائيل

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 10/ 11 /2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 10-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 9-11-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البكاء على الميت في المنام وعلاقته بزوال الهموم ودخول السّرور والسعادة

الإفتاء توضح حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه في الصلاة

أسامة قابيل: أفضل طريقة يتقرب بها العبد لله للحصول على السلام النفسي هي ذكر الله

المزيد
الجريدة الرسمية