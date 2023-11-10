موعد سفر بعثة منتخب الشباب إلى تونس

منتخب الشباب، حدد الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض غدا السبت 11 نوفمبر، موعدا للسفر إلى تونس للمشاركة في دورة شمال أفريقيا للشباب تحت 19 عاما، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبلين بمشاركة 5 منتخبات هي تونس البلد المضيف ومصر وليبيا والمغرب والجزائر.

وأسند مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، رئاسة بعثة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في رحلتها إلى تونس لعضو المجلس محمد أبو الوفا.

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ويستهل منتخب مصر مبارياته في الدورة يوم 15 نوفمبر أمام منتخب ليبيا

مواعيد مباريات منتخب مصر

أسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر المقبل، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره المنتخب التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

ودخل منتخب الشباب أول معسكراته التدريبية قبل أسبوعين بمدينة الإسماعيلية بمشاركة 34 لاعبا ويستمر المعسكر حتى الجمعة المقبل.

جمال علام يزور معسكر منتخب الشباب

وأكد جمال علام في كلمته للجهاز، أن مجلس ادارة الاتحاد لديه ثقة كبيرة في هذا المنتخب لتحقيق انجاز للكرة المصرية لذا سيعمل المجلس علي توفير كل الامكانات لانجاح هذا الجيل الذي يضم عناصر مميزة، مطالبا بمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين واختيار العناصر الأفضل لتمثيل منتخب مصر.

في المقابل، وجه وائل رياض الشكر لرئيس الاتحاد علي ثقته في الجهاز الفني، مؤكدًا أن الجهاز الفني والاداري والطبي سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق انجاز جديد للكرة المصرية.

في السياق ذاته، اكتمل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب قبل المشاركة في بطولة شمال أفريقيا بانضمام رامي عادل مدربا مساعدا وكريم فهمي محلل الأداء.