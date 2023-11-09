جمال علام وأبو الوفا يجتمعان بمنتخب الشباب قبل السفر إلى تونس (صور)

منتخب الشباب، عقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، ومحمد أبو الوفا عضوٍ المجلس اجتماعا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض واللاعبين بفندق الإقامة، للاطمئنان علي المنتخب قبل السفر إلي تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس في الفترة من 11 حتي 22 نوفمبر الجاري.

مجلس الجبلاية يدعم منتخب الشباب

ووجه جمال علام كلمة للاعبي منتخب الشباب، أكد خلالها علي دعم مجلس إدارة الاتحاد بالكامل لهذا الجيل الواعد الذي يعتبر مستقبل الكرة المصرية، مشيرا إلي أن المجلس يسخر كل إمكاناته لهذا الجيل.

Advertisements

الفوز بدورة شمال أفريقيا

أضاف علام إن منتخب مصر يشارك في هذه البطولة من أجل الفوز بها وتحقيق المركز الأول وهو المكان الطبيعي لمصر عند المشاركة في أي بطولة رغم أنها بطولة ودية لإعداد المنتخب، لافتا إلي أنه لابد أن يكون جميع أعضاء الفريق علي قلب رجل واحد ويتعاهدون علي بذل كل ما لديهم من جهد وعرق للعودة من تونس بالكأس واستمرار التفوق والوصول لأبعد نقطة تنتظر هذا الجيل.

تابع رئيس الاتحاد: إن كل ما يحتاجه هذا الجيل سيتم توفيره لتحقيق الأهداف المطلوبة، معربا عن ثقته الكاملة في الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق انجاز جديد للكرة المصرية لاسيما وأن المجلس يعول كثيرا علي هذا الجيل الواعد ليكون نواة للمنتخب الأول.

كلمة محمد أبو الوفا للاعبي منتخب الشباب

وتحدث أبو الوفا للاعبين، وقال إن النجاح والفوز مرهون دائما ببذل الجهد والعرق، ولابد أن يقدم اللاعبون كل ما لديهم من أجل العودة من تونس بكأس البطولة لكي يوجهون رسالة قوية للجميع بأن هذا الجيل عازم علي كتابة تاريخ جديد للكرة المصرية.

ومن جانبه، حرص وائل رياض علي تقديم الشكر لجمال علام وأبو الوفا علي الاهتمام الكبير من جانب المجلس ككل بمنتخب الشباب، مؤكدا أن الجميع لن يبخل بقطرة عرق واحدة من أجل العودة بكأس البطولة وإسعاد الجماهير المصرية.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

يضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمي، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا اداريا، كريم فهمي محلل أداء , الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.