ريال بيتيس يتربع على قمة مجموعته بالدوري الأوروبي برباعية أمام ليماسول

الدوري الأوروبي، تربع ريال بيتيس الإسباني على عرش المجموعة الثالثة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي بالفوز 4-1 على أريس ليماسول القبرصي.

وجاءت رباعية بيتيس عن طريق بورخا إجليسياس في الدقيقة 34، وإيتور رويبال (65)، ومارك روكا (79)، والمغربي عبد الصمد الزلزولي (90+4)، في حين سجل هدف ليماسول الوحيد، اللاعب كوكورين في الدقيقة 84.

ترتيب مجموعة ريال بيتيس

وبهذه النتيجة رفع بيتيس رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة المجموعة، في الوقت الذي يتذيل فيه ليماسول الترتيب بـ 9 نقاط، واحتل رينجرز الاسكتلندي المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفوزه 2-1 على سبارتا براج.

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وأحرز دانيلو وكانتويل هدفي رينجرز في الدقيقتين 12 و20، قبل أن يقلص هاراسلين الفارق (77).

ويحتل سبارتا براج المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وعلى صعيد آخر واصل فريق رين الفرنسي في صدارة مجموعته السادسة بمسابقة اليورباليج، مساء الخميس، بالفوز على باناثينايكوس اليوناني (3-1).

تقدم فابيان ريدير لفريق رين في الدقيقة (9) من ضربة حرة مباشرة، وأدرك فوتيس يوانيدس التعادل لصالح باناثينايكوس (34) من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني ورغم رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد المدافع جيانويل بيلوكيان في الدقيقة (33) نجح رين في العودة للتقدم عبر المهاجم المغربي إبراهيم صلاح الذي سجل الهدف الثاني بالدقيقة (65) قبل أن يضيف لودوفيتش بلاس الهدف الثالث لفريقه رين من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة عزز رين من صدارته للمجموعة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد باناثينايكوس عند 4 نقاط في المركز الثالث.

فوز فياريال على مكابي حيفا

وفي نفس المجموعة، حقق فياريال ثاني انتصار له على التوالي بالفوز على مكابي حيفا (2-1) على ملعب أيك لارنكا القبرصي.

تقدم السنغالي عبد الله سيك لفريق مكابي حيفا في الدقيقة (30)، بينما أدرك أليخاندرو بايينا هدف التعادل لفريق فياريال بالدقيقة (82) ثم أضاف ألكسندر سورولث الهدف الثاني للفريق الإسباني (86).

بهذه النتيجة يحل فياريال في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد مكابي حيفا عند نقطة في المركز الرابع والأخير.

خسارة ليفربول أمام تولوز

الدوري الأوروبي، حقق فريق تولوز الفرنسي فوزًا غاليًا على ضيفه ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، على الملعب البلدي بتولوز، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في اليورباليج.

وسجل أهداف تولوز: اللاعب آرون دونوم في الدقيقة 36، تيس دالينجا في الدقيقة 58، فرانك ماجري في الدقيقة 76.

بينما سجل هدفي ليفربول، كريستيان كاسيرس هدف في مرماه في الدقيقة 74، ديوجو جوتا في الدقيقة 89.