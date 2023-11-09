قائمة منتخب مصر تثير الجدل.. فيتوريا يكشف سر ضم فتوح ومحمد صبحي.. ربيعة يعود بعد غياب 12 شهرًا.. الشناوي يطيح بأبو جبل.. وهذا سبب استبعاد كوكا

قائمة منتخب مصر، أعلن البرتغالي روي ڤيتوريا ،المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة لمعسكره المغلق، استعدادًا لخوض مباراتي الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، واللتين تجمعان منتخب مصر بمنتخبي چيبوتي وسيراليون، والمقرر إقامتهما يومي السادس عشر والتاسع عشر من نوفمبر الجاري على الترتيب.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، للدخول في معسكر تدريبي في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مباراتان أمام كل من جيبوتي وسيراليون، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

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موعد مباراتي منتخب مصر ضد جيبوتي وسيراليون

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكان الموعد المعلن من قبل هو إقامة المباراة في نفس اليوم ولكن في الثامنة مساء، قبل أن يعلن منتخب مصر تقديم موعد المباراة ساعتين لتقام في السادسة مساء.

أما مباراة الجولة الثانية بين منتخب مصر ونظيره السيراليوني فتقام يوم 19 نوفمبر، ويستضيفها ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا، في ظل الأزمة التي تواجهها سيراليون خلال الفترة الأخيرة، بسبب سوء الملاعب لديها ورفض الكاف إقامة مبارياتها على ملعبها لهذا السبب.

قائمة منتخب مصر

وضمت قائمة المعسكر 25 لاعبا للمعسكر المقبل هم:

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات.

المؤتمر الصحفي لروي فيتوريا

فيتوريا يكشف سبب ضم فتوح ومحمد صبحي لمعسكر نوفمبر

منتخب مصر، كشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، سبب ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبا الزمالك، لمعسكر شهر نوفمبر، والذي يتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وقال روي فيتوريا: أنا صاحب قرار ضم أي لاعب لمنتخب مصر وفقا لما تقتضيه مصلحة منتخب مصر، ولا صحة لما تردد عن تدخل حازم إمام وطلبه استبعاد ثنائي الزمالك.

وتابع فيتوريا: مشكلة فتوح وصبحي هي إدارية بحتة تخص نادي الزمالك وأنا أرى أنهما يفيدان المنتخب وليس لهما أي مشكلة داخل منتخب مصر، وأنا لا أتأثر بكلام الإعلام والسوشيال ميديا.

وأضاف: الزمالك لم يتخذ القرار النهائي بشأن اللاعبان وهما ما زال قيد التحقيق، وعندما يتخذ الزمالك القرار النهائي وقتها سنرى في المستقبل ماذا سيكون قرارنا في المنتخب.

وأكمل: فتوح لعب ٢٣ مباراة وهو أحد كباتن منتخب مصر وصبحي ما زال عمره ٢٤ سنة، وكذلك محمد صبحي الذي يبلغ 24 عامًا فقط وهو صغير بالنسبة لي وهذه سياسة اتبعها فهذه خطتي على المدى الطويل.

وقال فيتوريا: في حالة استبعاد لأي لاعب من المنتخب فهل لن يتم استبعاده من ناديه؟ بالطبع لا؟

أحمد فتوح لاعب الزمالك ومنتخب مصر، فيتو

فيتوريا يكشف سبب انضمام محمد شريف واستبعاد كوكا من قائمة منتخب مصر

وكشف البرتغالي روي فيتوريا، عن سبب اختياره لمحمد شريف لاعب الخليج السعودي للانضمام لقائمة المنتخب في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وقال فيتوريا: "محمد شريف تم استدعاؤه لأنني تابعت آخر مباراتين له في الدوري السعودي ورأيت أن مستوى اللاعب تطور كثيرا فتحركاته في الصندوق أصبحت رائعة لذلك تم استدعاؤه في المعسكر الحالي، ولم أقم باستدعائه في معسكر أكتوبر نظرا لضعف فرصته في المشاركة".

وتابع: “أما أحمد حسن كوكا فهو عائد من الإصابة حديثا ولم يشارك في آخر مباراتين لفريقه في الدوري التركي، انا اعرف كوكا جيدا وكنت أسعى لضمه لصفوف بنفيكا عندما عملت في الدوري البرتغالي ولكنه في الوقت الحالي غير جاهز فنيا بالشكل الذي أتطلع إليه كمسئول عن الفريق ولكنه ضمن الهيكل الأساسي للفريق، وانا في الوقت الحالي اعمل على تجهيز القائمة النهائية لبطولة أمم أفريقيا”.

فيتوريا لـ"الونش وحجازي": باب المنتخب مفتوح في أي وقت، وربيعة يستحق

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن باب المنتخب الوطني مفتوح لأي لاعب في أي وقت، وخاصة محمود الونش وأحمد حجازي.

وأكد فيتوريا "الونش وحجازي ركائز أساسية في منتخب مصر ونتابع حالتهما باستمرار وحال جاهزيتها فنيا سيتواجدان في قائمة المنتخب وباب المنتخب مفتوح للجميع".

واضاف: "رامي ربيعة قدم أداء جيدا في الفترة الأخيرة واستحق التواجد في المعسكر الحالي".

فيتوريا: يجب اللعب من أجل الفوز فقط وعدم الاستخفاف بأي خصم

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى علي جيبوتي.

وأضاف فيتوريا: "لازم نبدأ التصفيات بالقوة المضاربة ولابد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه او تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم أفريقيا".

المؤتمر الصحفي لروي فيتوريا

روي فيتوريا يعلن موعد السفر إلى ليبيريا

قال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن يوم ١٧ سيكون موعدا لسفر بعثة المنتخب إلى ليبيريا على أن تكون العودة يوم ٢٠ إلى القاهرة.

وأضاف فيتوريا أن اللعب هناك سيكون على نجيل صناعي.

فيتوريا يضم أحمد الشناوي بديلًا عن أبو جبل

وشهدت قائمة منتخب مصر ضم أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز، بديلًا لمحمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي.

وجاء استبعاد أبوجبل بسبب تذبذب مستواه خلال الفترة الماضية مع فريقه بالدوري لذلك فضل فيتوريا ضم أحمد الشناوي.

رامي ربيعة يعود لـ منتخب مصر بعد غياب 21 شهرا

وشهدت قائمة منتخب مصر تواجد رامي ربيعة، لاعب الأهلي، بدلًا من زميله في القلعة الحمراء ياسر إبراهيم الذي انضم إلى معسكر الفراعنة الماضي.

وعاد رامي ربيعة لقائمة منتخب مصر بعد غياب 21 شهرا، وبالتحديد منذ آخر مشاركاته مع الفراعنة يوم 29 مارس 2022 أمام منتخب النسغال في المباراة الفاصلة من إياب تصفيات كأس العالم، حيث شارك لأكثر من نصف ساعة قبل إصابته ليغادر ويشارك بدلًا منه إمام عاشور.

فيتوريا يرد على أنباء رحيله لتدريب اتحاد جدة السعودي

منتخب مصر، كشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن حقيقة العروض التي تلقاها مؤخرًا للتدريب والرحيل عن الفراعنة .

وأشارت تقارير سعودية إلى أن روي فيتوريا ضمن قائمة المدربين الذي يسعى نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد معه خلفًا لنونو سانتو.

وقال فيتوريا: دائما أتلقي عروض على مدار العام من أندية ومنتخبات، ولكن أنا مرتاح جدا لتجربتي في مصر وعندي إصرار على استكمالها وتحقيق النجاح فيها ووقت ما أشعر اني مش مرتاح هرحل مباشرة.