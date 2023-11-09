وزير الرياضة يطمئن هاتفيًا على بطل أفريقيا والبحر المتوسط السابق في رفع الأثقال

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا باللاعب سعيد خليل بطل أفريقيا والبحر المتوسط السابق في رفع الاثقال للاطمئنان على حالته الصحية.

وخلال التواصل أكد الوزير للاعب علي اهتمامه ومتابعته الدقيقة لحالته الصحية موجها اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين بوزارة الشباب والرياضة بمتابعة حالته الصحية وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة للاعب رفع الأثقال السابق متمنيًا له الشفاء العاجل.

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وأشار وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية لاتنسي أبدا أبناءها من الأبطال الرياضيين ممن رفعوا علم مصر على منصات التتويج.

ومن جانبه وجه اللاعب سعيد خليل الشكر لوزير الشباب والرياضة على سرعة التحرك والاطمئنان على حالته الصحية.

وعلى صعيد آخر قام مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بتوجيه الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي نظرا لدعمه اللا محدود ومساندته الدائمة للمنتخبات الوطنية، ولاسيما المنتخب الأول في بداية مشواره في تصفيات كأس العالم والمساهمة في توفير طائرة خاصة لسفر المنتخب إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون يوم 19 نوفمبر الجاري.



مركز المنتخبات الوطنية

وكان الدكتور أشرف صبحي عقد اجتماعا مطولا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة منتصف الأسبوع الجاري، شهد تأكيد وزير الرياضة على مساندته ودعمه الدائم لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، ووجه الشكر لمجلس إدارة الاتحاد علي ما تم تفعيله من إجراءات تهدف لاستلام مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" لتوفير وترشيد النفقات المالية الخاصة بالمنتخبات الوطنية، فضلا عن تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية لمراحل الشباب والناشئين وفقا للخطة الطموحة الموضوعة لإعداد وتجهيز جيل جديد من اللاعبين الواعدين ليكونوا نواة لمنتخب مصر الأول في المستقبل القريب.

الوزير يعد باستمرار دعم المنتخبات الوطنية

ووعد وزير الرياضة خلال الاجتماع، باستمرار الدعم لمنتخب مصر الأول لتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكذلك المنتخب الأولمبي للفوز بميدالية أولمبية في أولمبياد باريس 2024، وجميع المنتخبات الوطنية وتذليل أي عقبات تواجهها.