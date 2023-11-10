الجمعة 10 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

طرق تلجأ إليها شركات الطيران لخفض التكاليف

شركات الطيران، فيتو
شركات الطيران، فيتو

حجز طيران، تلجأ بعض شركات الطيران حول العالم إلى تقليص تكاليف رحلاتها بما يساهم في تقليل الإنفاق وفي نفس الوقت زيادة أرباح الشركة، وقد تتمثل تلك التكاليف في الخدمات المقدمة للمسافر أو السعة المقعدية للطائرة، بطرق تختلف من شركة طيران إلى أخرى وحسب الوجهة.

 

وتقدم «فيتو» في التقرير التالي أبرز الطرق التي تلجأ إليها شركات الطيران لخفض تكاليف رحلاتها كنوع من تقليل الإنفاق وزيادة الأرباح:

 

باطن الطائرة

رحلات الطيران، تسعى شركات الطيران إلى زيادة أرباحها على الرحلات الجوية من خلال استغلال كل ما هو متاح ويضيف قيمة مادية للشركة حيث تلجأ شركات الطيران إلى شحن باطن الطائرة بالحقائب بما يحقق مكاسب مالية كبيرة للشركة نظرًا لارتفاع قيمة الشحن وبما يحقق أرباحًا إضافية للشركة إلى جانب المسافرين، وخاصة في الرحلات الجوية التي تعاني من قلة الركاب، فتعوض الشركة ذلك بشحن باطن الطائرة بالبضائع.

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الوجبات على متن الطائرة

رحلات الطيران، ويلاحظ الراكب خلال السفر على متن أكثر من شركة طيران مدى الاختلاف في الوجبات الغذائية المقدمة للراكب والتي تختلف من وجهة إلى أخرى ومن الرحلات الدولية والداخلية حيث إنه وفقًا لبعض الأبحاث التى أجريت على تلك الظاهرة تلجأ شركات الطيران إلى تقديم وجبات للمسافر الأقل تكلفة لتقليص تكاليف رحلاتها كنوع من تقليل الإنفاق وزيادة الأرباح، وهو التوجه السائد لمعظم شركات الطيران في الوقت الراهن دون شعور المسافر بذلك.

 

زيادة المقاعد 

تدرس حاليًا معظم شركات الطيران تحديث أسطول الطائرات الخاصة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، وعلى نفس الصعيد تحقيق غاياتها من خلال تلك الطائرات الجديدة ذات السعة المقعدية الكبيرة والتصميمات الحديثة الاقل استهلاك للوقود، والتي تساهم بشكل واضح في في تقليل الإنفاق وزيادة الأرباح من خلال استهلاك أقل من الوقود إلى جانب زيادة في السعة المقعدية، وبالتالي يساهم في تعظيم الإيرادات وتقليل الخسائر التي تعاني منها الخطوط الجوية.

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