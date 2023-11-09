الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

تفاعل من الجمهور مع عرض إسماعيلية الباسلة بقصر الثقافة (صور)

جانب من العرض، فيتو
جانب من العرض، فيتو

قدم فرع ثقافة الإسماعيلية، الأمسية الاستعراضية الشعرية ( إسماعيلية الباسلة) ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، ذلك بمناسبة العيد القومي لمحافظة الإسماعيلية.  

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العيد القومي لمحافظة الإسماعيلية 

وأقيمت الأمسية الاستعراضية احتفالا بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية ذلك اليوم الذى شهد كفاح شعب الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني عام 1951، وكان مقدمة للمعركة الخالدة لقوات الشرطة المصرية بقسم البستان بالإسماعيلية.  

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جانب من العرض، فيتو
جانب من العرض، فيتو

التأليف والإخراج 

وجرى عرض الأمسية الاستعراضية الشعرية " إسماعيلية الباسلة"، علي مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، وهي من أشعار وتأليف غنائي لعبد الله نظير، ومن إخراج الفنان ماهر كمال، مساعدي الإخراج محمد حسين، عبد السلام إبراهيم، والهندسة الصوتية لحاتم فريد، وإضاءة لمحمد السيد، مخرج منفذ محمد علي عبد الفتاح .  

جانب من العرض، فيتو
جانب من العرض، فيتو

معلومات عن العرض 

  وتستعرض الأمسية من خلال الحكي بطولات شعب الإسماعيلية  وفدائيين الإسماعيلية وأشهرهم محمد محمود خليفة (شزام) وقوات الشرطة المصرية منذ أحداث 16 أكتوبر 1951مرورا بمعركة قسم البستان الخالدة في 25  يناير 1952 وحريق النفي، مرورا بقيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس، وصولا بنكسة 1967 وحرب الاستنزاف، ومعركة رأس العش، تدمير المدمرة ايلات من قبل الضفاضع البشرية المصرية، حتي نصر أكتوبر العظيم في السادس من أكتوبر 1973،  ومعركة تحرير القنطرة شرق، فكره احتلال الإسماعيلية  عن طريق الثغرة.  

جانب من العرض، فيتو
جانب من العرض، فيتو

ثورة 30 من يونيو 

كما جسدت الأمسية قيام الشعب المصري بثورة 30  يونيو، ودور الجيش المصري في حماية الثورة ومقدرات الوطن، وتقديمه عدد كبير من الشهداء لحماية مصر والمصريين من خطر الإرهاب الغادر الذى لم ولن ينال من عزيمة المصريين، وسيرهم قدما نحو بناء دولة جديدة قوة علي المستوى الدولي والمحلي.  

جانب من العرض، فيتو
جانب من العرض، فيتو
جانب من العرض، فيتو

وشارك في الأمسية  فرقة الإسماعيلية القومية للفنون الشعبية بتدريب مصطفي محمود، وفرقة أطفال الإسماعيلية تدريب عربي رزق، تمثيل الفنان الكبير محمد الزناتي، زياد، إسراء، مرتينا شعراء مريم مرسي،  شيماء صالح، منه رجب، بحضور د. شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، محمد رشدي مدير قصر ثقافة الإسماعيلية، أحمد طه مدير الشئون الفنية بالفرع، سماح حامد مدير الشئون الفنية بالإقليم.
 

جانب من العرض، فيتو
جانب من العرض، فيتو

 

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