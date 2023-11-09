الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

هيئة الدواء تبحث مع الكونغو الديمقراطية تعزيز التبادل التجاري

وفد من الكونغو الديمقراطية،
وفد من الكونغو الديمقراطية، فيتو

اختتم وفد دولة الكونغو الديمقراطية، برئاسة الدكتور كريستيان نتومبا، رئيس مجلس إدارة وكالة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية، زيارته لمصر، والتي استمرت لمدة خمسة أيام.

 

حيث استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية الوفد في مستهل زيارته لمصر، وعقد معهم لقاء ختاميا في نهاية الزيارة، وذلك بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ولفيف من قيادات هيئة الدواء المصرية، وكذا ممثلين عن شركاء الصناعة الدوائية المصرية.

 

Advertisements

 

المستحضرات الدوائية

تم خلال الزيارة استكمال مناقشة آليات تفعيل الأطر التنفيذية الخاصة بمذكرة التعاون المشتركة مع وكالة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية؛ لتوجيه قطاع الصناعة المحلية لعمل التنسيق اللازم مع غرفة التجارة والصناعة الكونغولية المصرية، وذلك تعميقا للاستفادة من بنود مذكرة التعاون المشترك وتعزيز التبادل التجاري فيما يخص المستحضرات الدوائية؛ تمهيدًا لعقد الشراكات والاتفاقيات التجارية الثنائية المشتركة بين قطاع الصناعة المصري والجانب الكونغولي.

 

وأكد ممثلو الهيئات المصرية، حرص الدولة المصرية على التوسع في نطاقات التعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية للاستفادة العظمى من الفرص الاستثمارية الضخمة في العديد من المجالات، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجالات تطوير البنية التحتية والإنشائية، وكذلك مجال الصناعات الغذائية.


يذكر أن الوفد الكونغولي قام خلال الزيارة بتفقد عدد من مصانع الدواء والمستحضرات الطبية المصرية؛ للوقوف على أحدث مستجدات الإنتاج على أرض الواقع، وبحث سبل التعاون مع شركاء الصناعة المصريين؛ لتوفير احتياجات سوق الدواء بالكونغو من المستحضرات الطبية المصرية.

الصحة الفلسطينية تكشف آخر حصيلة للشهداء في اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

وزير الصحة: مستعدون لاستقبال أصحاب الأمراض المزمنة خاصة الغسيل الكلوي من أهالي غزة

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع أشقائها الأفارقة، وفتح آفاق دعم نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وذلك في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية المصرية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية هيئة القومية لسلامة الغذاء هيئة الدواء المصرية طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

مواد متعلقة

شفرة مواجهة ارتفاع أسعار الأدوية.. برنامج دعم المريض المصري كلمة السر.. ورئيس شعبة الأدوية: يقلل من تهريب الدواء للخارج

شروط إعطاء الطفل الدواء ومخاطر استخدام غطاء الزجاجة (انفوجراف)

حصول هيئة الدواء المصرية على عضوية المنتدى الدولي لمنظمي المستلزمات الطبية

الأكثر قراءة

بعملية في غاية الدقة، حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين بالصواريخ (فيديو)

ليلة القبض على الطنطاوي

إيران تنفذ تهديدها وتعلن توسيع دائرة الحرب ضد إسرائيل

بث مباشر لـ مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

موعد إصدار نتيجة تحقيق الزمالك مع الثلاثي فتوح وصبحي والزناري

3 آلاف جنيه ارتفاعًا في سعر الزيت بالأسواق، وهذه أسعار العبوات بعد الزيادة

مشاهدة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي بث مباشر

أمير قطر يعلق على زيارته إلى الإمارات ولقائه مع محمد بن زايد

Advertisements

منوعات

المزيد

رئاسة قمة المناخ COP28 تمنع البلاستيك أحادي الاستخدام في موقع المؤتمر

بـ 55 عملا فنيا، "فنون جميلة أسيوط" تنظم معرضًا بعنوان "افتراضات جدارية"

دروجبا يشارك في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالقاهرة (صور)

إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول المخطوف

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الخميس 9-11-2023

بالأسعار، طرح أراضي تجاري إداري ترفيهي بالتخصيص الفوري

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: وزير الأوقاف والمفتي يدعمان المواقف الوطنية لشيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

تعرف على الحكمة من دعاء القنوت.. وأفضل الأدعية الواردة عن الرسول

أذكار المساء، فوائدها وفضل المواظبة على ترديدها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية