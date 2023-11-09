هيئة الدواء تبحث مع الكونغو الديمقراطية تعزيز التبادل التجاري

اختتم وفد دولة الكونغو الديمقراطية، برئاسة الدكتور كريستيان نتومبا، رئيس مجلس إدارة وكالة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية، زيارته لمصر، والتي استمرت لمدة خمسة أيام.

حيث استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية الوفد في مستهل زيارته لمصر، وعقد معهم لقاء ختاميا في نهاية الزيارة، وذلك بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ولفيف من قيادات هيئة الدواء المصرية، وكذا ممثلين عن شركاء الصناعة الدوائية المصرية.

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المستحضرات الدوائية

تم خلال الزيارة استكمال مناقشة آليات تفعيل الأطر التنفيذية الخاصة بمذكرة التعاون المشتركة مع وكالة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية؛ لتوجيه قطاع الصناعة المحلية لعمل التنسيق اللازم مع غرفة التجارة والصناعة الكونغولية المصرية، وذلك تعميقا للاستفادة من بنود مذكرة التعاون المشترك وتعزيز التبادل التجاري فيما يخص المستحضرات الدوائية؛ تمهيدًا لعقد الشراكات والاتفاقيات التجارية الثنائية المشتركة بين قطاع الصناعة المصري والجانب الكونغولي.

وأكد ممثلو الهيئات المصرية، حرص الدولة المصرية على التوسع في نطاقات التعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية للاستفادة العظمى من الفرص الاستثمارية الضخمة في العديد من المجالات، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجالات تطوير البنية التحتية والإنشائية، وكذلك مجال الصناعات الغذائية.



يذكر أن الوفد الكونغولي قام خلال الزيارة بتفقد عدد من مصانع الدواء والمستحضرات الطبية المصرية؛ للوقوف على أحدث مستجدات الإنتاج على أرض الواقع، وبحث سبل التعاون مع شركاء الصناعة المصريين؛ لتوفير احتياجات سوق الدواء بالكونغو من المستحضرات الطبية المصرية.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع أشقائها الأفارقة، وفتح آفاق دعم نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وذلك في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية المصرية.