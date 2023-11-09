الخميس 09 نوفمبر 2023
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سياسة

طلب إحاطة بشأن نقص الأدوية ومعاناة المرضى

أدوية، فيتو
أدوية، فيتو

تقدم النائب  الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلٍ من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيد رئيس هيئة الدواء، بشأن معاناة المرضى من نقص أصناف عديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

 

شكاوى المواطنين

 

وقال النائب هشام حسين: تلقيت خلال الفترة الأخيرة، عددًا كبيرًا من شكاوى المواطنين بشأن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات والأسواق، مثل الدعامات والتركيبات، إضافة إلى النقص في عدد من أدوية الأمراض المزمنة مثل أمراض الكلى والسرطان والغدة، الأمر الذى يمثل خطورة على الوضع الصحي للمرضى.

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توافر جميع المستلزمات والأدوية

 

وأضاف النائب هشام حسين أنه يأتي ذلك في الوقت الذى تعلن فيه الجهات المسؤولية عن توافر جميع المستلزمات والأدوية وبدائل الأدوية المستوردة، الأمر الذى يتطلب الوقوف على حقيقة تلك المشكلة التي يعاني منها المرضى حاليًا، والتأكد من مدى توفر مستلزمات العمليات وأدوية الأمراض المزمنة. 

وتابع عضو مجلس النواب، كما أن أسواق الدواء تشهد عشوائية في سياسة التسعير؛ حيث يختلف سعر الدواء من صيدلية لأخرى، بسبب عدم التزام البعض بسعر التشغيل، في ظل ضعف الرقابة على سوق الدواء.

 

الدواء مسألة أمن قومى

 

وأشار النائب هشام حسين،  إلى أن طلب الإحاطة يأتي  انطلاقًا من أهمية ذلك الملف باعتبار أن الدواء مسألة أمن قومى.

 

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

الجلسات العامة لمجلس النواب

وكانت الجلسات العامة الأخيرة شهدت إقرار حزمة من التشريعات المهمة، حيث وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذي سارع نواب المجلس بتقديمه تنفيذًا للالتزام الدستوري، وبما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، ويساعد الدولة في أداء مهامها الخارجية لما فيه من تعظيم لموقف مصر الدولي تجاه الطفولة والأمومة، كما وافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار "لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا".

ووافق المجلس على (3) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية وغيرها من الشركات للبحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهم في البحر المتوسط وخليج السويس.

ودعمًا لقطاع الزراعة واستخدام أحدث الوسائل الزراعية لتحسين الإنتاجية، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

 

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