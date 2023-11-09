الدوري الأوروبي، سلافيا براج يفوز على روما 0/2 ويقتنص صدارة المجموعة
الدوري الأوروبي، خسر فريق روما الإيطالي، مساء اليوم الخميس، أمام مضيفه سلافيا براج التشيكي بنتيجة 0/2، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة اليورباليج.
ونجح سلافيا براج في تسجيل هدفين خلال الشوط الثاني بمرمى روما "الذئاب"، عبر فاكلاف جوريتشكا في الدقيقة 50، ولوكاس ماسوبوست في الدقيقة 74.
وبهذه النتيجة، ينجح سلافيا براج في الصعود لصدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، متساويا مع روما الذي تراجع للوصافة بفارق الأهداف.
سيرفيت يفوز على تيراسبول
وفي نفس المجموعة حقق سيرفيت السويسري انتصاره الأول على حساب شيريف تيراسبول المولدوفي 2-1 ليقتنص المركز الثالث برفع رصيده إلى 4 نقاط مقابل نقطة للفريق المولدوفي.
وقلب سيرفيت تأخره بهدف ليوان سيرفين بالخطأ في مرماه (13)، إلى انتصار متأخر في الدقائق الحاسمة عبر ستيف رويي (84) وكريس بيديا من ركلة جزاء (90+3).
خسارة ليفربول أمام تولوز
الدوري الأوروبي، حقق فريق تولوز الفرنسي فوزا غاليا على ضيفه ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على الملعب البلدي بتولوز، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في اليورباليج.
وسجل أهداف تولوز: اللاعب آرون دونوم في الدقيقة 36، تيس دالينجا في الدقيقة 58، فرانك ماجري في الدقيقة 76.
بينما سجل هدفي ليفربول، كريستيان كاسيرس هدف في مرماه في الدقيقة 74، ديوجو جوتا في الدقيقة 89.
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