الخميس 09 نوفمبر 2023
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رياضة

الركراكي يعلن قائمة منتخب المغرب ومفاجأة في الهجوم

الركراكي،فيتو
الركراكي،فيتو

أعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، قائمة تضم 25 لاعبا، استعدادا لمواجهتي إريتريا وتنزانيا، يومي 16 و21 نوفمبر  الجاري، في تصفيات كأس العالم.

قلركايكائمة منتخب المغرب

وشهدت القائمة مفاجأة جديدة، بتواجد سفيان ديوب لاعب نيس الفرنسي، الذي اختار تمثيل أسود الأطلس بدلا من السنغال وفرنسا.

وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي بن عبيد.

الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس - يونس عبد الحميد - يحيى عطية الله - أيوب عملود - عبد الكبير عبقار.

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الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - بلال الخنوس - أمين حارث - حكيم زياش - أمير ريتشاريسون - إسماعيل الصيباري - يحيي جبران.

الهجوم: أيوب الكعبي - يوسف النصيري - عبد الصمد الزلزولي - أمين عدلي - طارق تسيودالي - سفيان ديوب.

تأهل المغرب وجنوب أفريقيا 

وتأهل منتخب المغرب برفقة جنوب أفريقيا إلى بطولة أمم أفريقيا عن المجموعة التاسعة في التصفيات كأس أمم أفريقيا ولا تحمل المواجهة أمام ليبيريا أى تأثير على وضع المؤهلين وفوز أسود الأطلس اليوم يضمن له صدارة مجموعته.

وكان من المفترض أن تقام مباراة المغرب ضد ليبيريا فى التوقف الدولي الماضي خلال شهر سبتمبر إلا أن الزلزال الذى ضرب مراكش تسبب فى تأجيلها للتوقف الدولي الحالي.
وتعادل منتخب كوت ديفوار مع نظيره منتخب المغرب بنتيجة 1-1 خلال المباراة التي جمعت المنتخبين، السبت الماضي فى أبيدجان فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونجح منتخب المغرب في حصد المركز الرابع بكأس العالم 2022 ليكون أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز على مر التاريخ.

وكانت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا أوقعت منتخب المغرب على رأس المجموعة السادسة مع منتخبات الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير 2024، وتختتم يوم 11 فبراير.

تنص لوائح بطولة أمم أفريقيا على تأهل أول وثان كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث إلى دور الـ16 بالبطولة الأفريقية على أن تقام المباريات بعد مرحلة المجموعات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

كان من المفترض أن تقام المسابقة في صيف 2023 ولكن نظرًا للأمطار الموسمية في كوت ديفوار تقرر تأجيل المسابقة لتقام كما العادة في يناير.

 


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