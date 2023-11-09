الخميس 09 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

نور محمود عن أحدث أعماله: اللهم أسألك التوفيق والنجاح

نور محمود، فيتو
نور محمود، فيتو

حكاية روحي فيك، روج الفنان نور محمود لأحدث أعماله وهي حكاية روحي فيك من مسلسل ٥٥ مشكلة حب ونشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوستر شخصيته في الحكاية.

 

وعلق “ثابت عقل.. مسلسل #روحي_فيك مسلسل #٥٥_مشكلة_حب (للدكتور مصطفى محمود) إنتاج أرت ميكرز #أحمد_عبد_العاطي  إخراج #محمد_لطفي تأليف #أحمد_عثمان  اللهم أسألك التوفيق والنجاح والقبول”.

 

الحلقة الثانية من حكاية روحي فيك 

دارت أحداث الحلقة الثانية من حكاية روحي فيك من مسلسل ٥٥ مشكلة حب حول الكشف عن زواج  سحر عرفيا من محمد كيلاني دون معرفة أسرتها التي لا تزال تحاول إعادتها لزوجها الثاني.

وخلال الحلقة يتم الكشف أيضا عن وجود خلافات بين شقيق سحر وزوجته ياسمين التي يبدو أنها معجبة بطليق سحر والذي تتعالج عنده نفسيا.

وعلى جانب آخر لا تزال الأحداث الغامضة تحدث لسحر مثل الذي حدث لها بعد مكالمة سليمان لها حتى وهي في وسط العمل حيث تظهر لها سيدة متقدمة في العمر ترتدي الأبيض فيغشى على سحر ويأتي طليقها “ نور محمود” لمعالجتها ويحاول إعطاءها من نفس الدواء الذي أعطاه لياسمين زوجة شقيقها ولكنها تثور وتغضب، وتنتهي الحلقة بمشاجرة سحر مع والدتها. 

 

الحلقة الأولى من حكاية روحي فيك 

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل ٥٥ مشكلة حب حكاية روحي فيك عددا من الأحداث الغامضة بداية مع سحر “عائشة بن أحمد” وزوجها “نور محمود” اللذين يذهبان إلى قصر ويمران بتجربة غامضة وتستيقظ سحر لتكتشف أنها تتفق على مواعيد دون أن تكون قد نسقتها من قبل، وفجأة بعد أن تحصل على مفتاح قصر من شخص غريب لتنفذ له ديكوراته تتبدل أحوالها، وتجد نسخة ثانية منها تجلس مكانها في العمل ثم تذهب إلى مكان يوجد فيه “محمد الكيلاني”.

القنوات الناقلة لحكاية روحي فيك 

ومن المقرر أن تعرض حكاية "روحي فيك" من الأحد للخميس على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، وتعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا، وتعرض كذلك على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء، ويتم عرضها أيضًا على منصة watch it.

تفاصيل حكاية روحي فيك 

وحكاية روحي فيك هي الحكاية الرابعة من مسلسل ٥٥ مشكلة حب ولكنها ليست من تأليف عمرو محمود ياسين، وهي من تأليف أحمد عثمان وإخراج محمد لطفي، ومن بطولة عائشة بن أحمد محمد كيلاني، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين.

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الحلقة ٩ من مسلسل عيشها بفرحة 

 شهدت الحلقة ٩ من مسلسل ٥٥ مشكلة حب حكاية عيشها بفرحة بزيارة مفاجئة لوالدة هادي إلى منزل يسر، وهناك تستقبلها والدة يسر وتدافع عن ابنتها أمام هجوم شرس من والدة هادي.

وتواجه يسر حملة شرسة وممنهجة ضدها على مواقع الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها تتفاجىء بتغير معاملة نيفين معها، وحينما تسأل يسر حبيبها هادي عن وجود أي علاقة تجمعه بنيفين أنكر، وحينما طلب الزواج منها وافقت ولكنها تشعر بالصدمة حينما تصلها صورة من نيفين ورسالة تؤكد أنها كانت خطيبة هادي في يوم من الأيام. 

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