تقديرًا لأمانته، تكريم تلميذ عثر على مبلغ مالي وسلمه لمدرسته ببني سويف

كّرمت إدارة مدرسة سان مارك بمركز الفشن ببني سويف، تلميذًا بالصف الأول الابتدائي، تقديرًا لأمانته عقب إعادته مبلغ مالي عثر عليه داخل المدرسة.

كان التلميذ "محمد مؤمن العمدة" مقيم بقرية الشقر بمركز الفشن، جنوب بني سويف، بالصف الأول الابتدائي بمدرسة سان مارك بالفشن، عثر على مبلغ من المال داخل المدرسة، فقام بتسليمه لمديرة المدرسة، التي قامت بتسليمة لصاحبه.

وقامت سيستر ماريا، مديرة المدرسة بتكريم الطالب لأمانته وأخلاقه الرفيعة، وتشجيعًا لتلاميذ المدرسة على التحلي بالأمانة والنزاهة، موجهة الشكر للتلميذ وأسرته التي غرست فيه القيم الإنسانية الإيجابية، متمنيةً له دوام النجاح والتوفيق في حياته.

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تكريم تلميذ تقديرًا لأمانته بعد أن عثر على مبلغ مالي وسلمه لمدرسته ببني سويف

تكريم طالبة حصدت 5 ميداليات ذهبية في رفع الأثقال

وفي سياق آخر كّرم محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، الأربعاء، الطالبة "بسمة رمضان عبد الوهاب" بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة محمد فريد الإعدادية ببني سويف، عقب حصولها على 6 ميداليات "5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية" في بطولة العرب والأفارقة في لعبة رفع الأثقال، والتي جرت منافساتها في استاد القاهرة خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الماضي.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بالأداء المميز للطالبة "بسمة رمضان" وتحقيقها هذا العدد الكبير من الميداليات، معربًا عن تمنياته لها بالمزيد من الإنجازات في المستقبل، مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه الدولة لرعاية الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وأكدت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، في بيان لها، أن الطالبة "بسمة رمضان" كانت أصغر لاعبة في البطولة، وسجلت رقمًا إفريقيًا جديدًا في رفع الأثقال بوزن 78 كيلوجرام على الرغم من صغر سنها، وحققت 3 ميداليات ذهبية في الكلين والخطف والمجموع في بطولة الإفريقية لرفع الأثقال بوزن 45 كيلوجرام، وحصلت أيضًا على 2 ميداليات ذهبية في الكلين والمجموع، بالإضافة إلى ميدالية فضية في الخطف في بطولة العرب تحت 17 سنة بنفس الوزن، ما يشير إلى مهارتها الكبيرة وإمكانياتها المذهلة في رياضة رفع الأثقال.