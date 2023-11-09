تعليق الدراسة في إيلات غدًا بعد سقوط مُسيرة مفخخة على إحدى المدارس

إيلات، أفادت وسائل إعلام في نبأ عاجل منذ قليل، تعليق الدراسة في مدينة إيلات غدًا بعد سقوط مُسيرة مفخخة على إحدى المدارس.

موقف جيش الاحتلال من وقف إطلاق النار بغزة

وادعى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أنهم لن يوقفوا القتال حتى يستعيدوا الأسرى في غزة، قائلا: “لن تكون هناك تسوية مع من أصاب وقتل مواطنينا”.

تقنيات جيش الاحتلال

وأضاف خلال كلمته، منذ قليل: بدأنا باستخدام تقنيات حديثة للتعامل مع الأنفاق الهجومية الخاصة بقوات حركة حماس- بحسب تعبيره.

القتال في غزة



وتابع: “لن نوقف القتال دون القضاء على حركة حماس”- على حد قوله.

Advertisements

هدنة في قطاع غزة، أعلن البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن إسرائيل أبلغت أمريكا بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية في مناطق شمال غزة خلال فترات توقف القتال التي تبدأ اليوم.

هدنة إنسانية في قطاع غزة



وأعلن البيت الأبيض في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن إسرائيل تبدأ في تطبيق هدنة إنسانية لمدة 4 ساعات يوميا شمال قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض في بيانه: "نعتقد أن الهدنة المؤقتة خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأفادت شبكة العربية الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، اليوم الخميس، إنه لا يخطط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه أشار إلى إمكانية تنفيذ هدنة تكتيكية للأغراض الإنسانية، وذلك وفق تعبيره.

تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب

والثلاثاء الماضي، أفادت وكالة «رويترز» الإخبارية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في قطاع غزة قد يساعد في تأمين إطلاق سراح بعض المحتجزين.

ومن جهتها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر سياسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار في غزة بعيدًا عن قضية الرهائن والأسرى.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن مساء الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفق مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مناقشة هدن تكتيكية بقطاع غزة خلال الأيام المقبلة.