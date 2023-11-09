محمد مهنا: الأزهر الشريف هو المنقذ والمرجع لما يتميز به من وسطية واعتدال

واصل علماء الأزهر الشريف وقيادات السفارة الإندونيسية بالقاهرة تكريم الخريجين والمتفوقين من الطلاب الإندونيسيين خريجي الأزهر الشريف، وأعرب الدكتور لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا في مصر، عن بالغ تقديره للأزهر الشريف وإمامه الأكبر؛ لحسن عنايتهم بالوافدين

طلاب إندونيسيا الدارسين في الأزهر الشريف

مشيرًا إلى أن إندونيسيا تشجع أبناءها للدِّراسة في الأزهر الشريف، وأن الأعداد تتزايد عامًا تلو الآخر؛ فخلال هذا العام تم الاحتفال بتخريج أكثر من ألف وخمسمائة من مختلف الكليات النظرية والعملية، منهم من احتفلنا به في الحفل العام الذي نظمه الأزهر الشريف منذ أسبوع، والباقي (1101) احتفلنا بهم أمس واليوم، وقد لاحظنا تطورًا في تفوق الطلاب؛ فمنذ عامين نجحت طالبتان في الحصول على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وفي العام التالي حصل 11 طالبًا على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وفي هذا العام حاز 35 طالبًا على على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

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وأوضح الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر رئيس مجلس أمناء البيت المحمدي، أن طلاب إندونيسيا يشتهرون بأدبهم في طلب العلم، وصبرهم على تلقيه، مقدمًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ولقيادات الأزهر الشريف الذين يرحبون بطلاب العلم من كل مكان، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف هو المنقذ والمرجع للعالم؛ لِمَا يتميز به منهجه من وسطية واعتدال، مؤكدًا أن المنهج الأزهري يتميز بالتدرج في العلوم مما يساعد في بناء العقلية الفكرية لطالب العلم، كما يتميز بانتقال العلوم عن طريق السند، وهو ما يضمن لطالب العلم الأدب في التلقي، إضافة إلى تميز المنهج بالموضوعية والتجرد وتجنب الهوى.

وأضاف الدكتور مهنا أن العلوم الشرعية تعمل على خدمة البشرية، وأن الأزهر الشريف يعمل على تخريج طالب يتميز بأربعة أمور تتمثل في: (إدراك النص، والواقع، والغير، والنفس)؛ حيث يدرك النص بكل مستوياته، ويدرك الواقع الذي ينزل عليه النص؛ فقد تتغير الأحكام مع تغير الواقع، ويدرك الغير؛ لأن الأحكام تختلف باختلاف حال المخاطب، ويدرك النفس؛ لأنه يتحدث عن الدين فلا بد أن يعرف نفسه ويحذر من شرورها.

اهتمام شيخ الأزهر بالطلاب الوافدين

وأكد السفير عبد الرحمن موسى، مستشار شيخ الأزهر الشريف للعلاقات الخارجية، أن الأزهر الشريف يفخر بأبنائه الوافدين، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يوليهم اهتمامًا كبيرًا ورعاية خاصة، وأن التخرج ليس نهاية المطاف لكنه بداية لنشر ما تعلمتموه في الأزهر الشريف من مبادئ الإسلام السمحة؛ لتحقيق الرفاهية للإنسان والبشرية جمعاء.

يذكر أن حفل تكريم الخريجين والمتفوقين من طلاب إندونيسيا يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقد افتتح بالأمس الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقد حضر فعاليات اليوم الدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتور غانم السعيد، عميد كليتي الإعلام واللغة العربية السابق، والدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية بنات القاهرة، والدكتور فتحي حجازي، أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور عطية لاشين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتور بامبانج سوريادي، المستشار التربوي والثقافي لسفارة إندونيسيا، والسيد رحمات لامينج لاسيم، المستشار الإعلامي لسفارة إندونيسيا، والسيد فوزان مصطفى، مساعد الملحق التعليمي، ولفيف من السادة العلماء.

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