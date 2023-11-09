ياسر فرج يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته المذيعة هبة الهواري

كشف ياسر فرج، حقيقة الأنباء التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، حول انفصاله عن زوجته المذيعة هبة الهواري.

وأكد فرج في تصريح لـ "فيتو" صحة الأنباء المتداولة، رافضا التعليق على الأمر أو التحدث فيما يخص الخلاف الذي نشب بينه وبين زوجته بعد قرابة عام و8 أشهر من الزفاف، مقدما الشكر لكل من سأل عن حالته النفسية والصحية.

وكانت انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تزعم انفصال ياسر فرج عن زوجته ، والتي تعتبر الزيجة الثانية له، بعد زواج عام و8 أشهر.

وفي شهر مارس من عام 2022، احتفل الفنان ياسر فرج بعقد قرانه على هبة الهواري، وسط حضور الأصدقاء المقربين وعلى رأسهم الفنان هاني رمزي.

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وتعتبر هذه الزيجة الثانية بعد رحيل زوجته الأولى وأم أولاده المخرجة الإذاعية الراحلة ميادة عثمان التي رحلت عن عالمنا في شهر يناير من العام الماضي، بعد إصابتها بفيروس كورونا، والذي تسبب في تدهور حالتها الصحية حتى الوفاة.

مشكلة فيلم عايشين اللحظة

ومن ناحية أخري، قال الفنان ياسر فرج: "لو رجع بيَّ الزمن ما كنتش هشارك في فيلم عايشين اللحظة، لأنه ما اتنفذش زي ما أنا كنت فاهم".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المنسي" المذاع على قناة "هي": "ساعات العمل الفني بيبقى كويس، ولكن لما بنيجي نبدأ تصوير الأمور بتتغير، ودا اللي حصل معايا في فيلم عايشين اللحظة".

سر اختفاء ياسر فرج عن الساحة الفنية

وعن سر اختفائه عن الساحة الفنية، علق ياسر فرج: "أنا كنت ماشي كويس في الشغل لحد سنة 2017 بس مريت بظرف شخصي عائلي قوي، اضطرني إني أتخلى عن حاجات كتير في سبيل الأسرة، وقعدت من الجزء الثاني لمسلسل أفراح إبليس لحد 2021، وذلك بسبب تعب أم أولادي اللي توفيت بعد كدا".