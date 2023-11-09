الخميس 09 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

بجوائز 23 مليون جنيه، مد التقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

طلاب الأزهر الشريف،
طلاب الأزهر الشريف، فيتو

قرر قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، اليوم الخميس، مد فترة التقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، والتي تقام ‏تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للعام 2023– 2024م، وبإشراف فضيلة أ.د محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، وذلك حتى يوم الأحد القادم الموافق 12-11-2023م؛ وذلك استجابة للطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة؛ ولإتاحة الفرصة لحفظة كتاب الله تعالى لاستكمال التقديم الإلكتروني.

 

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مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

وتقوم على تنفيذ المسابقة الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، وفقًا للضوابط والشروط المُنظمة للمسابقة بالأزهر الشريف، وبإجمالي جوائز تتجاوز الـ 23 مليون جنيه، وحثت الإدارة الطلاب على التقديم في المسابقة للتنافس في حفظ كتاب الله وترتيله، فالقرآن الكريم هو شرف هذه الأمة وكتابها ودستورها الذي يضبط حياة الإنسان في كل عصر ومصر.

وأوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا كبيرًا بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوة وإتقانًا وفهمًا، وبنشره في ربوع العالم؛ وبترسيخ الدور الحضاري للأزهر الشريف في المحافظة على الريادة المصرية في حفظ القرآن الكريم ورعاية أهله، وباكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وإبراز القدرات الإبداعية لديهم.

 

مستويات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

وتتكون المسابقة من أربعة ‏مستويات، هي:‏
‏المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء. 


جوائز هذا المستوى: (المركز الأول 100 ألف جنيه والمركز العاشر 55 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 10 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى.

‏المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا.


جوائز هذا المستوى: (المركز الأول 70 ألف جنيه والمركز العاشر 52 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 8 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى.

 

المستوى الثالث: حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، بدءًا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس.‏ الجوائز: (المركز الأول 50 ألف جنيه والمركز العاشر 32 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 6 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأوليذى في هذا المستوى.

 

‏المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس.‏ الجوائز: (المركز الأول 40 ألف جنيه والمركز العاشر 22 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 4 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى.

 

كما حددت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم الشروط العامة للمسابقة وشروط الاشتراك في كل مستوى، ‏حيث يحق الاشتراك في المسابقة لطلاب المعاهد الأزهرية المصريين والوافدين، وطلاب الرواق الأزهري، وطلاب مكاتب ‏التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، بشرط ألا يزيد سن الطالب في مكاتب التحفيظ والرواق الأزهري عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2023م.‏

وجاءت أهم شروط التقدم لكل مستوى كالتالي:‏
المستوى الأول والثاني: يحق لجميع الطلاب التقدم فيه. ‏


المستوى الثالث: يحق لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية، والمرحلة ‏الإعدادية الأزهرية فقط التقدم فيه. ‏


المستوى الرابع: يحق لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية فقط التقدم فيه. ‏

 

وأوضح  الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم إجراء اختبارات المسابقة على ‏أربعة مراحل:


المرحلة الأولى: اختبار داخلي في المعهد أو المكتب أو الرواق.


المرحلة الثانية: تصفيات تعقد على مستوى المناطق الأزهرية، من خلال لجان التحكيم المعتمدة، ويتقدم الفائزون بها الحاصلون على 80% فأكثر من الدرجة الكلية إلى المرحلة ‏الثالثة.‏


المرحلة الثالثة: تصفيات مؤهلة تعقد على مستوى المناطق الأزهرية بمحكمين معتمدين من منطقة أخرى، ويعتبر الطالب الناجح في هذه الحاصل على 90% فأكثر من الدرجة الكلية؛ فائزًا في المسابقة يستحق الجائزة المقررة له. 


المرحلة الرابعة والنهائية: تعقد في القاهرة للطلاب العشرة الأوائل من كل منطقة أزهرية وفق الضوابط المقررة، وتكون تلك المرحلة لاختيار العشرين الأوائل على مستوى ‏الجمهورية.‏

 

وأوضحت الإدارة العامة لشؤون القرآن بالأزهر الشريف أنه لا يسمح للطالب بالتقدم ‏من جهتين مختلفتين (معهد/ مكتب/ رواق) في وقت واحد، كما لا يسمح للطالب بالاشتراك في أكثر من مستوى في المسابقة ذاتها، وأن الطالب الفائز بإحدى جوائز المسابقة في ‏الأعوام الماضية، يحق له الاشتراك في المستوى الأعلى فقط في العام الحالي.‏

 

علمًا بأن التقديم للمسابقة يكون إلكترونيًّا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، عبر الرابط المرفق، ولا يعد الطالب متقدمًا إلا بعد طبعه للاستمارات الموجودة بالرابط واستيفاء البيانات الخاصة بها والأوراق المطلوبة ‏وتقديمها لإدارة شئون القرآن بالمنطقة.

 

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