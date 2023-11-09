يضم 22 طبيبا، وفد أطباء بلا حدود يصل معبر رفح تمهيدا لدخول غزة

وصل اليوم الخميس لمدينة العريش فريق تابع لمنظمة لأطباء بلا حدود، تمهيدا لعبورهم إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري للمشاركة في علاج مصابي غزة.

ووصل الفريق المكون من 14 طبيبا تابعا لمنظمة أطباء بلا حدود إلى مدينة العريش تمهيدا لعبورهم إلى قطاع غزة، حيث سبقهم عبور 8 أطباء وصلوا بالفعل إلى قطاع غزة ليصبح الإجمالي 22.

كانت المنظمة قد أعلنت أن موظفيها الدوليين البالغ عددهم 22 موظفا تمكنوا من مغادرة غزة الأسبوع الماضي، مطالبة بالسماح لعدد أكبر من سكان القطاع بمغادرته، "بدون تأخير إضافي وبدون المساس بحقهم في العودة إلى غزة لاحقا".



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وصول فريق أممي مدينة العريش

كما وصل اليوم الخميس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء فريق أممي تابع للأمم المتحدة للإشراف على وصول المساعدات الاغاثية لغزة وتقديم المشورة للهلال الأحمر المصري



وأعلنت وزارة الصحة أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، والذي بلغ عددهم 12 مصابا.

ولفت الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات، كما قام أطباء الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي على 699 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 121 طفلا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.



وأكد «عبد الغفار» استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرا إلى متابعة وزير الصحة والسكان، المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع "غزة"، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.