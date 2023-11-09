الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

يضم 22 طبيبا، وفد أطباء بلا حدود يصل معبر رفح تمهيدا لدخول غزة

أطباء بلا حدود..
أطباء بلا حدود.. متداولة

وصل اليوم الخميس لمدينة العريش فريق تابع لمنظمة لأطباء بلا حدود، تمهيدا لعبورهم إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري للمشاركة في علاج مصابي غزة. 

 

ووصل الفريق المكون من 14 طبيبا تابعا لمنظمة أطباء بلا حدود إلى مدينة العريش تمهيدا لعبورهم إلى قطاع غزة، حيث سبقهم عبور 8 أطباء وصلوا بالفعل إلى قطاع غزة ليصبح الإجمالي 22.

 

كانت المنظمة قد أعلنت أن موظفيها الدوليين البالغ عددهم 22 موظفا تمكنوا من مغادرة غزة الأسبوع الماضي، مطالبة بالسماح لعدد أكبر من سكان القطاع بمغادرته، "بدون تأخير إضافي وبدون المساس بحقهم في العودة إلى غزة لاحقا".
 

Advertisements

وصول فريق أممي مدينة العريش 

كما وصل اليوم الخميس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء فريق أممي تابع للأمم المتحدة للإشراف على وصول المساعدات الاغاثية لغزة وتقديم المشورة للهلال الأحمر المصري 
 

وأعلنت وزارة الصحة أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، والذي بلغ عددهم 12 مصابا. 

 

ولفت الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن جميع  الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات، كما قام أطباء  الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي على 699 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 121 طفلا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.  

وأكد «عبد الغفار» استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرا إلى متابعة وزير الصحة والسكان، المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع "غزة"، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.

 

معبر رفح يستقبل 12 جريحا فلسطينيا تمهيدا لنقلهم لمستشفيات شمال سيناء

43 تصالح علي مخالفات البناء “نموذج 10" لأهالي مدينة طور سيناء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أطباء بلا حدود الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار الصحة والسكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة حسام عبدالغفار

الأكثر قراءة

بث مباشر لـ مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

بعملية في غاية الدقة، حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين بالصواريخ (فيديو)

عصام الحضري يتوجه إلى أمريكا لهذا السبب

مشاهدة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي بث مباشر

ياسر فرج يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته المذيعة هبة الهواري

ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية

الخارجية الأمريكية: معبر رفح أصبح مفتوحا حاليا من الجانبين

فرحة العمر كله، حمو بيكا يستقبل ابنته الأولى (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

بـ 55 عملا فنيا، "فنون جميلة أسيوط" تنظم معرضًا بعنوان "افتراضات جدارية"

دروجبا يشارك في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالقاهرة (صور)

إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول المخطوف

نصائح حماية المستهلك للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الخميس 9-11-2023

بالأسعار، طرح أراضي تجاري إداري ترفيهي بالتخصيص الفوري

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الخميس 9/ 11 /2023

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 9-11-2023 بختام تعاملات

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: وزير الأوقاف والمفتي يدعمان المواقف الوطنية لشيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

تعرف على الحكمة من دعاء القنوت.. وأفضل الأدعية الواردة عن الرسول

أذكار المساء، فوائدها وفضل المواظبة على ترديدها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية