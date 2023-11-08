43 تصالح علي مخالفات البناء “نموذج 10" لأهالي مدينة طور سيناء

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،اليوم الأربعاء، على عدد 13 قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء " نموذج 10" وذلك خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، بمكتب المحافظ بالديوان العام بمدينة طورسيناء.

434 قرار تصالح علي مخالفات البناء “نموذج 10" لأهالي مدينة طور سيناء



وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

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ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 434 حالة تصالح.



ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.