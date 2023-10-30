الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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دين ودنيا

أسامة قابيل: هذا التصرف يحدث في كل البيوت ويغضب النبي (فيديو)

الدكتور أسامة قابيل،
الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر، فيتو

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن كل إنسان مطالب منه الحفاظ على النعم التي من الله به عليها، لافتا إلى أن بعض الناس يسرفون فى الطعام والملابس والمال، فتجد من يلقي بواقي الطعام نتيجة الإسراف والتبذير فيه.  

ضرورة الحفاظ على النعم


وأوضح العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية إيمان رياض، ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbcmasr2"، أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دخل ذات يوم على السيدة عائشة فوجد كسرة خبز ملقاة على الأرض فغضب النبي، وكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه وإنما كان يغضب اذا انتهكت حرمات الله، فقال النبي لعائشة: "حسني جوار نعم الله فإن النعمة إذا دخلت بيت ولم يصونها أهل البيت نفرت منهم. 

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وتابع: "شوفوا كسرة خبز أغضبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم،  واحنا نرمي بواقي الطعام في القمامة، ومن يفعل هذا يسأل عنه يوم القيامة، شوفوا ما يحدث في البوفيه المفتوح في الحفلات ومن يفعل هذا يسال عنه يوم القيامة".
وأضاف: "لازم نربي أولادنا على حسن التعامل مع النعم، وإننا نشكر ربنا ونحمده عليها، اخرجوا ما زاد عنكم لله للفقراء والمساكين، حتى لا تزول النعم منكم".

أسامة قابيل: لو بتأكل زيادة عن بطنك تصبح أخو الشيطان

كما حذر الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، من ترك العبادات التعاملية، لافتا إلى أن هذه العبادات مرتبطة بتعامل العبد مع النعم التي من الله عليه بها. 
 

وأوضح العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية إيمان رياض، ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbcmasr2"،: "العبادات التعاملية لها علاقة بالإسراف والتبذير والافراط، يعنى وانت بتشترى طعام او ملابس أو أي أمر يخص نعم الله عليه"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامً".


وأضاف: "الانسان يجب الا يكون بخيل جدا او مسرف، مش عاوز تطعم اولادك من نعم الله التى من بها الله عليك، كمان في ظل الازمات والمحن ويكون عندك هدوم وتشتري تانى، فهذا عدم الإحسان للنعم، حتى لما تأكل زيادة عن بطن تصبح للشيطان أخًا "، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ".


وتابع: "لازم تكون معتدل في مصاريفك وتجيب ما يلزمك فقط، ولا تصرف وتتعلم من أخلاق سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال اللَّهمَّ اجعل رِزقَ آلِ محمَّدٍ قوتًا".
 

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