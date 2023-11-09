الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

يلبي تطلعات الشعوب، وزراء الخارجية العرب يقرون مشروع القرار الختامي لقمة الرياض

الجامعة العربية،
الجامعة العربية، فيتو

اختتم وزراء الخارجية العرب اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الطارئة المقرر عقدها، بعد غد  السبت، بالمملكة العربية السعودية لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.


وأقر الوزراء في اجتماعهم الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وبحضور وزراء الخارجية ورؤساء الوفود وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي سيرفع إلى القمة العربية للنظر في اعتماده.


وصرح حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري، بأن الاجتماع أقر الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي سيرفع إلى القمة العربية بعد غد السبت.


وأوضح زكي -في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع- أن القرار يتناول مجموعة من عناصر الموقف السياسي العربي الفلسطيني، ويسمح للمجتمع الدولي بفهم صحيح للموقف العربي والفلسطيني، ويهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي.


وأكد أن القمة ستعتمد مشروع القرار بما يلبي تطلعات الشعوب العربية، وأشار إلى أن هناك قمة إسلامية ستعقب القمة العربية، حيث سيتم اتخاذ قرار في نفس الإطار العربي.


وبالنسبة لمستوى التمثيل في القمة، أكد زكي أن عددا كبيرا من القادة العرب سيشاركون، وستمثل الدول العربية بشكل جيد.


وفيما يتعلق بمطالب البعض بهدن إنسانية قال إن الهدن الإنسانية ليست من صميم الموقف العربي، فالموقف العربي يطالب بوقف كامل لإطلاق النار، أما الهدن الإنسانية هي أفكار يتحدث بها البعض لمحاولة التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور الذي صار بسبب الحرب والعدوان الإسرائيلي والموقف العربي يرتكز بشكل واضح وصريح على وقف إطلاق النار بشكل فوري، وهذا هو صلب الموقف العربي.


وحول وجود مساع من إسرائيل وبعض الأطراف لفصل غزة عن الضفة الغربية وإرسال قوات متعددة الجنسيات إلى غزة قال كل ما هو يطرح من أفكار إسرائيلية أو من دول أخرى في سبيل فصل غزة عن الضفة الغربية مرفوضة والموقف العربي قرأ هذه الأفكار جيدا واكتشفها ولا يسمح بها ولن يتماشى معها.

 

Advertisements

5 مطالب مرتقبة من القمة العربية الطارئة لإيقاف العدوان على غزة

بسبب الظروف السياسية، السعودية تعلن تأجيل القمة العربية الإفريقية الخامسة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة قمة الرياض الجامعة العربية

مواد متعلقة

جيش الاحتلال: لا وقف لإطلاق النار في غزة وفترات توقف تكتيكية لهذا السبب

أعلنت عنها أمريكا، أول تعليق من حماس على الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

دار الإفتاء: الإثنين غرة شهر ربيع الآخر لعام 1445 هجريا

الأكثر قراءة

بث مباشر لـ مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

بعملية في غاية الدقة، حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين بالصواريخ (فيديو)

عصام الحضري يتوجه إلى أمريكا لهذا السبب

مشاهدة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي بث مباشر

ياسر فرج يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته المذيعة هبة الهواري

ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية

الخارجية الأمريكية: معبر رفح أصبح مفتوحا حاليا من الجانبين

فرحة العمر كله، حمو بيكا يستقبل ابنته الأولى (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

بـ 55 عملا فنيا، "فنون جميلة أسيوط" تنظم معرضًا بعنوان "افتراضات جدارية"

دروجبا يشارك في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالقاهرة (صور)

إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول المخطوف

نصائح حماية المستهلك للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الخميس 9-11-2023

بالأسعار، طرح أراضي تجاري إداري ترفيهي بالتخصيص الفوري

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الخميس 9/ 11 /2023

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 9-11-2023 بختام تعاملات

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: وزير الأوقاف والمفتي يدعمان المواقف الوطنية لشيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

تعرف على الحكمة من دعاء القنوت.. وأفضل الأدعية الواردة عن الرسول

أذكار المساء، فوائدها وفضل المواظبة على ترديدها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية