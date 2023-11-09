بعد ساعات من وقوع انفجار ضخم.. صافرات الإنذار تدوي في مدينة إيلات الإسرائيلية

كشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن صافرات الإنذار دوت في مدينة إيلات ، وذلك بعد ساعات قليلة من إصابة طائرة مسيرة لمبنى في المدينة.



قصف مدينة إيلات الإسرائيلية



ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم: "إنه تم تفعيل الإنذار في منطقة إيلات.. التفاصيل قيد المراجعة".



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع انفجار كبير في مدينة إيلات المحتلة. ومن جانبه ذكر موقع «إسرائيل هيوم» أن القوات الإسرائيلية هرعت إلى موقع الانفجار في مدينة إيلات.

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قصف قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية



ومنذ قليل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن قصف قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية.

وأعلنت القسام الإيقاع بقوة راجلة صهيونية في كمين محكم في جحر الديك واستهدافهم بقذيفة أفراد والهجوم عليهم من مسافة صفر.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، تجري الان اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدة محاور بقطاع غزة.



تدمير 3 آليات وجرافة لجيش الاحتلال الإسرائيلي



وصباح اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الخميس، تدمير 3 آليات وجرافة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف مخيم الشاطئ بقطاع غزة بقذائف "الياسمين 105".

إطلاق رشقة صاروخية تجاه إسرائيل



وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بإطلاق عناصر المقاومة الفلسطينية، رشقة صاروخية تجاه مدينة أسدود المحتلة جنوبي إسرائيل.



ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد دوت صافرات الإنذار في أسدود المحتلّة وفي ناحل عوز.



واليوم، حذف جيش الاحتلال الإسرائيلي خبرا نشره عبر موقعه الإلكتروني أعلن فيه توقف العمليات البرية في قطاع غزة، مستبدلا إياه بخبر آخر حول تواصل العمليات في القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد كتب عبر موقعه الإلكتروني: أنه “تم تعليق العمليات البرية في غزة”، إلا أنه وبعد وقت قليل قام بحذف الخبر وتعديله، وقال: إن “العمليات البرية لقوات الجيش الإسرائيلي تتواصل في قطاع غزة”.