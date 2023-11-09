ميناء العريش البحري يستعد لاستقبال سفينة تركية تحمل مساعدات طبية لـ غزة

يستعد ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء، لاستقبال سفينة تركية محملة بالمساعدات الطبية، كما تحوي عددا من المحولات و20 سيارة إسعاف، و20 مستشفى ميداني مجهز بالكامل.



ميناء العريش البحري يستعد لاستقبال سفينة تركية تحمل مساعدات طبية لغزة

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، قد عقد اجتماعًا مع نظيره التركي فخر الدين قوجه، اليوم الخميس، عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، وذلك لبحث سبل التعاون المشتركة لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين.





ولفت "عبد الغفار" إلى تأكيد الوزير على تقديم كافة سبل المساعدات للجانب التركي لإيصال مساعداته لقطاع "غزة" وإنشاء المستشفيات الميدانية الخاصة به داخل قطاع "غزة" لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للجرحى والمصابين، مشيرًا إلى تأكيد الوزير أهمية تحديد قائمة بأسماء المرضى بمستشفى الصداقة التركية الفلسطينية التي تعرضت للدمار جراء الأحداث في قطاع "غزة"، والتي كانت تضم عدد كبير من مرضى الأورام خاصةً من الأطفال والسيدات لتحديد السبل المناسبة لتقديم العلاج الخاص بهم.

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‎وتابع "عبد الغفار" أن الوزير أكد على جهوزية المستشفيات المصرية خاصةً في محافظة شمال سيناء وتوافر الأسرة لاستقبال أعداد اكبر من الجرحى والمصابين من اشقائنا الفلسطينيين وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لكافة الحالات، والتنسيق فيما يخص نقل المرضى من "غزة" إلى مصر وتركيا لتلقي العلاج اللازم لهم لمن هم بحاجة إلى ذلك الإجراء.

‎ومن جانبه، وجه وزير الصحة التركي الشكر للدولة المصرية ولوزير الصحة المصري لكافة المجهودات لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين في تلك الفترة القاسية التي تمر بها فلسطين، فضلًا عن المساعدة التي قدمتها الدولة المصرية للجانب التركي في توصيل المساعدات التركية إلى قطاع “غزة”.