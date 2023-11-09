الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

نقل 12 مصابا فلسطينيا للمستشفيات المصرية بعد عبورهم معبر رفح البري

مصاب فلسطيني بمستشفى
مصاب فلسطيني بمستشفى العريش، فيتو

أعلنت مصادر بمعبر رفح البري عن عبور 12 مصابا فلسطينيا، اليوم الخميس، وتم نقلهم إلى المستشفيات المصرية للعلاج داخلها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بالإضافة إلى ما يقرب من 500 شخص من حاملي الجنسيات المختلفة للصالة الفلسطينية تمهيدا لعبورهم.
 

نقل 12 مصابا فلسطينيا للمستشفيات المصرية بعد عبورهم معبر رفح البري 

 

وفتح معبر رفح البري اليوم أمام عبور المصابين الفلسطينيين والرعاية الأجانب لنقلهم إلى بلادهم عبر سفاراتهم المختلفة بعد إغلاق دام 24 ساعة حيث يجري نقل المصابين في المستشفيات المصرية من بينهم مستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد ومستشفى الشيخ زويد.

 

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كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن أنه يتم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، ولفتت الوزارة إلى أن جميع  الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات، كما يقوم أطباء  الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي رعايا الدول الأجنبية، ويتم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.  


وأكدت استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرا إلى متابعة وزير الصحة والسكان، المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.

 

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