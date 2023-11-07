الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

نائب بالبرلمان اللبناني عن حزب الله: سنرد الصاع صاعين لإسرائيل

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

توعد نائب في البرلمان اللبناني عن جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الثلاثاء، دولة الاحتلال عقب التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان ما تسبب في سقوط شهداء مدنيين.

 

 

ولفت النائب البرلماني خلال كلمة له اليوم الثلاثاء إلى أن  الجماعة سترد “الصاع صاعين” على أي هجمات إسرائيلية على المدنيين، بعد ضربة أسفرت عن استشهاد 3 أطفال وجدتهم في جنوب لبنان.

 

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العدوان الإسرائيلي يستهدف المدنيين جنوب لبنان

 

وقال النائب علي فياض، خلال تشييع جثامين اللبنانيين الأربعة الذين لقوا حتفهم في الجنوب يوم الأحد الماضي: “أي عدوان يستهدف المدنيين اللبنانيين المقاومة لن تتساهل حياله، هي سترد كل عدوان أضعافا مضاعفة وهي سترد الصاع صاعين”.


وأضاف: “العدو الذي يستهدف المدنيين بهدف التوازن مع المقاومين الذين يعجز عن مواجهتهم، إن المقاومة لن تعطيه هذه الفرصة بل ستفتح معه حسابا عسيرا”.


ومضى قائلا إن جماعة حزب الله لم تظهر بعد كل قوتها، لكنه لم يسهب في تفاصيل.


وقالت السلطات اللبنانية إن غارة إسرائيلية أصابت السيارة التي كانت تستقلها الأسرة يوم الأحد.


وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته اشتبكت مع مركبة في لبنان “تم تحديدها على أنها وسيلة نقل مشتبه بها لمسلحين” وإنه يبحث في تقارير عن وجود مدنيين بداخلها.


وأثناء تشييع الجثامين، بكى أفراد الأسرة عند أربعة نعوش ملفوفة بعلم لبنان وراية جماعة كشافة محلية.


وارتفعت لافتة تحمل اسم الفتيات الثلاث اللائي تراوحت أعمارهن بين 10 و14 عاما، كُتب عليها وصف شهيدات وحملت شعار حزب الله.

استهداف موقعين إسرائيليين بقصف صاروخي

 

وكان قد أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف موقعين إسرائيليين بقصف صاروخي، مشيرا إلى أنه استهدف  ‏موقعي "المالكية" و"جل الدير" وحقق إصابات مباشرة.‏

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام أن حزب الله اللبناني، نفذ اليوم الاثنين، هجوما ضخما ومتزامنا على مواقع إسرائيلية على مسافة 50 كيلومترا. 

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الصواريخ التي أُطلقت من لبنان على كرايوت بالقرب من حيفا، بأنها الأطول المدى حتى الآن.


إطلاق 30 صاروخًا من لبنان تجاه شمال إسرائيل


كذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق 30 صاروخًا من لبنان باتجاه شمالي دولة الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال إن قواته ترد حاليا بالمدفعية على مصادر النيران.
 

إعلام عبري: سقوط صواريخ على الحدود الإسرائيلية مع لبنان وفوق الجولان السوري

جيش الاحتلال يشن غارة على جبل اللبونة جنوب لبنان

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إسرائيل البرلمان اللبناني حزب الله جنوب لبنان لبنان شمال اسرائيل

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