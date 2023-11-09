صحة القليوبية تفتتح فعاليات المؤتمر السنوي بأمراض الكبد والجهاز الهضمي

افتتح الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والعشرون الخاص بأمراض الكبد والجهاز الهضمي والحميات، بالنيابة عن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والذي تنظمه مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، متمثلةً في مستشفى حميات بنها، والجمعية المصرية للكبد والجهاز الهضمي، وقسم الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة بنها بهدف زيادة وتنمية خبرات الأطقم الطبية في مجالات مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية.

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وذلك بحضور الدكتور سمير قابيل رئيس الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي، والأستاذ الدكتور حمدي الجزار نقيب أطباء القليوبية، والأستاذ الدكتور عبد القادر فراخ رئيس المؤتمر، الدكتور محمد الحسيني مدير مستشفى حميات بنها، والدكتور شريف علام نيابةً عن مدير الإدارة العامة للحميات، والدكتور عبد الحميد عمرو سالم.

بدأت فعاليات المؤتمر بتقديم من الأستاذ الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الذى ألقى كلمة الافتتاح بالترحيب بالحضور، وأكد أنه من دواعي سروره أن يحضر مثل هذا الحدث العلمي الضخم، وأنه لمن دواعي الفخر لمستشفى حميات بنها أن تستضيف على أرضها الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي، وأن يكون لها الشراكة في هذا المؤتمر العلمي.

وأثناء كلمته أشاد وكيل الوزارة بمستشفى حميات بنها كواحدة من أفضل المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، وأشاد بدورها العظيم للتصدي لجميع الجوائح التي تمر بها البلاد.

كما أشار الدكتور حمودة عيد الجزار في حديثه إلى قدرات المستشفى والتي تضم قسم داخلي ضخم بقوة 60 سريرا، وقسم عناية مركزة على أعلي مستوي من الخدمة بقوة تتجاوز 30 سريرا، إلى جانب عيادات عامة ومتخصصة، ومركز متخصص لحالات مرض نقص المناعة المكتسب، والذي يتم التعامل من خلاله مع كافة حالات المرض بجميع مراحله" مشورة، دعم نفسي، تثقيف صحي، إجراء تحاليل، وتوفير العلاج "، إلى جانب مركز متخصص للفيروسات الكبدية على أعلي مستوي، بالإضافة إلى أقسام أخرى متعددة.

كما أعلن وكيل الوزارة أنه بصدد افتتاح مبني متكامل خلال أيام قليلة، تم تجهيزه بأحدث التقنيات حيث يضم: "وحدة عناية مركزة للأطفال بقوة تتجاوز 20 سريرا، وجناح مجاني لمناظير الجهاز الهضمي بكامل أنواعها سواء للكبار أو الأطفال، ووحدة غسيل كلوي مجهزة على أعلى مستوى بقوة تتجاوز 20 ماكينة غسيل كلوي.

وأكد الدكتور حمودة عيد الجزار عدم اقتصار الأمر علي هذا بل للعديد من الزملاء الشراكة الفعالة للأبحاث الإكلينيكية، وتسجيل الحالات النادرة وتوجه بالشكر للدكتورة عزة سمير رئيس قسم العناية المركزة للأطفال، مشيرًا إلى إدراج مستشفى حميات بنها ضمن المستشفيات القلائل التي تقدم خدمة التشخيص عن بعد إلى جانب تلقيها الخدمة، نظرًا للمستوي المتميز لأطبائها وكفاءتهم.

كما أشار وكيل الوزارة أيضًا إلى إشادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ القليوبية، بوحدة التشخيص عن بعد داخل المستشفى أثناء زيارتهم لها منذ يومين، وذكر الدور الفعال الذي قامت به حميات بنها للتعامل مع المرضي أثناء جائحة كورونا، بداية من التشخيص وحتة العلاج بإتباع أحدث بروتوكولات العلاج، وكذلك دورها الفعال بمبادرة 100 مليون صحة، حيث كان للمستشفى السبق والريادة في التعامل مع مرضي فيروس سي، حيث تم إعلان مصر خالية من فيروس سي منذ أيام قليلة إلى جانب مبادرة فحص الأورام، حيث تم تقديم خدمة للمرضي تفوق 9 آلاف خدمة طبية تنوعت بين التحاليل لسرطان القولون، والاشاعات المقطعية.

وفي نهاية كلمته أكد الدكتور حمودة الجزار على دعمه الكامل لكافة مستشفيات محافظة القليوبية باختلاف تبعياتها للوصول إلى أفضل خدمة لصالح المرضى، ومن أجل أن تكون القليوبية دائما في الصدارة بين محافظات مصر.

كما توجه بخالص شكره لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر، داعيًا المولى عز وجل أن يكلل الجهود المبذولة من كل المشاركين لإتمام هذا المؤتمر الحيوي إلهام بمزيد من التوفيق والسداد متمنيا للمشاركين الاستفادة القصوى من هذا اليوم المميز، سائلا المولى أن يحفظ مصر وأهلها، واختتم وكيل الوزارة بتكريم الأطباء والتمريض الحاصلين على درجة الدكتوراه بمستشفى حميات بنها.