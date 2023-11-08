الخميس 09 نوفمبر 2023
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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمة بدهس ممرض الخانكة في القليوبية

ممرض الخانكة، فيتو
ممرض الخانكة، فيتو

أجلت محكمة جنايات الخانكة، اليوم الأربعاء، محاكمة سيدة متهمة بدهس ممرض في شارع “أبو ماترد” بنطاق دائرة القسم بسيارتها لجلسة 28 نوفمبر الجاري للإطلاع.

"فيتو" استمعت لمحمد البراشي،  ابن عمة الممرض، وقال إن المتوفى يوم الجمعة الماضية توجه إلى المركز التحاليل الذي يعمل به، وقام المدير بتكليفه بالذهاب لأحد المرضى داخل منزله في دائرة القسم، لأخذ عينة تحاليل وأثناء ذهابه قامت سيارة  تقودها سيدة بدهسه أسفل عجلات السيارة.

 

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وأضاف "البراشي" أن كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المنطقة التي شهدت الواقعة وثقت الجريمة بالكامل، حيث سجلت الكاميرا بأن المجني عليه كان يسير في أقصى اليمين بينما كانت السيدة تتحدث في هاتفها أثناء القيادة وقامت بتوجيه الدركسيون من الشمال إلى أقصى اليمين فقامت بدهس المجني عليه، "الناس خرجوه من تحت العربية، الفردة كانت فوق بطنه".

 

وتابع "البراشي" أن السيدة حاولت الهرب لكن الأهالي أمسكوا بها وأجبروها على نقله إلى المستشفى وهناك وصل جثة هامدة، وحاولت الهرب مرة ثانية عندما سمعت أحد الأطباء بيردد "ده ميت.. البقاء لله يا جماعة".

 

وأردف: إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليها في المستشفى، وتم تحديد جلسة لمحاكمة المتهمة في يوم ٧ نوفمبر القادم.

 

"إحنا مش عاوزين غير حقنا، القانون ياخد مجراه ده واحد كان رايح يسعف مريض، يعني ماشي في خير"، هكذا قال "محمد البراشي"، مضيفا أن اسرة المتهمة قاموا بتهديدهم اكثر من مرة للتنازل عن القضية".

 

من جانبه، أفاد التقرير الطبي الخاص بالحالة الصحية التي كانت على المتوفى، بأن الوفاة نتيجة كسر بالرقبة والجمجمة والقفص الصدري ما أودى بحياته.


وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الخانكة بمصرع شاب يدعى عبدالرحمن إبراهيم، 20 سنة، يعمل ممرضا، مقيم بدائرة القسم.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة المجني عليه أثناء ذهابه للعمل وهو يقود دارجة نارية بدائرة المركز، حيث دهسته سيدة تقود سيارة ملاكي، ولقي مصرعه على الفور، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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محكمة جنايات الخانكة ممرض الخانكة اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية

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