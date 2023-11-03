قبل أمم أفريقيا، طلب عاجل من روي فيتوريا لاتحاد الكرة

استعجل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، اتحاد الكرة في حسم ملف المكافآت الخاصة باللاعبين قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وطلب البرتغالي روي فيتوريا مسئولي اتحاد الكرة، ضرورة حسم مصير اعتماد مجلس الجبلاية، لائحة المكافآت الجديدة للمنتخب بعد زيادتها

وجاء طلب فيتوريا خاصة وأن اتحاد الكرة مازال يعمل بلائحة المكافآت بالجهازين السابقين للمنتخب بقيادة إيهاب جلال والبرتغالي كارلوس كيروش.

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ويرغب فيتوريا في اعتماد لائحة المكافآت قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام في يناير المقبل.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا بخطاب يحدد فيه قائمة المنتخب الوطني الأول بتواجد 23 لاعبًا فقط في بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

وبذلك يكون الكاف قد قلل عدد اللاعبين إلى 23 لاعبا في قائمة كل منتخب بعدما كان 28 لاعبا في آخر بطولتين.

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ويستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، يسعى لتحقيق حلم التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه، لا سيما بعد النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للتأهل لنهائيات كأس العالم في نسختها المقبلة وتخصيصه 9 مقاعد في النسخة المقبلة للقارة الإفريقية، وهو ما يعزز فرص منتخب مصر في التأهل للمونديال في النسخة المقبلة 2026.