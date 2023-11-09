الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية: إزالة 483 حالة تعدٍّ على مساحة 26 فدانًا

الحملة المكبرة لإزالة
الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، فيتو

استكمل اليوم الخميس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، بحضور عدد من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بمدينة بنها بهدف وقف التعديات وتحقيق الردع العام والتأكيد على هيبة الدولة، حيث تمكنت الحملة من إزالة سقف الدور السادس والسابع والثامن العلوي بمساحة (١٠٠٠م2) بشارع الأميرة فوزية خلف ديوان عام المحافظة بمنطقة الفلل، بحضور اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

Advertisements

وقد تنوعت الإزالات اليوم بمدينة بنها، حيث تم إزالة سقف ودور أول علوي بمنطقة منشية النور بمركز بنها، كما اشتملت الجولة على متابعة إزالة الطابق الـ 11 و12 على مساحة 107م2 بشارع مصرف الحصة بطوخ.

txt

محافظ دمياط يهنئ الطالب النابغ يحيى عبد الناصر لموافقة الحكومة على إلحاقه للدراسة بكلية العلوم

txt

محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ مشروعات هيئة الأبنية التعليمية بقرى حياة كريمة


وقد أكد المحافظ أن الحملات تمكنت اعتبارا من 31 أكتوبر وحتى اليوم الخميس من  إزالة عدد (483) حالة على مساحة 26 فدانا و17 قيراطا و15 سهم أراض زراعية، وعدد 61 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة (7495م٢) مخالفات بناء بإجمالي 543 حالة (زراعة/مباني) وتم تحرير 224 محضر مخالفة مبان وزراعة للمخالفين.

وشدد على استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍّ جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية.


ووجه المحافظ إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات، وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد. 

وأشار إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إزالة التعديات علي الارض الزراعية اراضي زراعية التعديات على الأرض الزراعية القليوبية أمن القليوبية رئيس مدينة بنها قري حياة كريمة محمد مرعي رئيس مدينة بنها محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ دمياط يهنئ الطالب النابغ يحيى عبد الناصر لموافقة الحكومة على إلحاقه للدراسة بكلية العلوم

محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ مشروعات هيئة الأبنية التعليمية بقرى حياة كريمة

محافظ جنوب سيناء يتابع فعاليات برنامج ديواني كفء للمناصب التنفيذية

محافظ الغربية يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

الأكثر قراءة

سيف فاروق جعفر يثير غضب الجماهير، وانفعاله يعيد مصطفى فتحي لمكانته بالزمالك

قبل زيارته للقاهرة، أمير قطر يصل إلى الإمارات بوفد رسمي

أحمد فتوح ومحمد صبحي يجهزان بيان اعتذار لنادي الزمالك

​​​​​​​بيان عاجل من وزراء خارجية الدول العربية عن حكم قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي

هنية يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

إخلاء سبيل هبة قطب وابنتها في الاعتداء على موظف أمام مول بالشيخ زايد

شركة فوري تكشف حقيقة اختراقها والاستيلاء على بيانات العملاء

باسم يوسف يكشف معجزة جديدة تؤكد قرب عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة لأهلها

Advertisements

منوعات

المزيد

طريقة جديدة لتفادي الحوادث المرورية باستخدام إضاءة قوس قزح (فيديو)

الفيضانات تغرق عشرات المنازل، وتقطع مياه الشرب عن الآلاف في فرنسا

تحفة بيكاسو، بيع "امرأة الساعة" بـ 140 مليون دولار

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 9-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-11-2023 في السوق المحلي

رحلة صعود أسعار شقق الإسكان الاجتماعي من 134 ألف جنيه إلى 530

المزيد

انفوجراف

ألمانية فاجأته بتعلم العربي ودخول الإسلام.. أسرار في حياة الفنان أحمد خليل (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم رجوع الميت للحياة في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية وطول العمر

أذكار الصباح، فوائدها وفضل المواظبة عليها يوميا

تفسير حلم الأرز المطبوخ في المنام وعلاقته بكسب أموال كثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية