محافظ دمياط يهنئ الطالب النابغ يحيى عبد الناصر لموافقة الحكومة على إلحاقه للدراسة بكلية العلوم

هنأت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الطالب النابغ يحيى عبد الناصر محمد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، بعد موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى جلسة المجلس المنعقدة أمس للدراسة بكلية العلوم جامعة دمياط، نظرًا لنبوغه العلمى..

المحافظ تؤكد " الدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تهتم بملف رعاية ودعم النابغين والمبتكرين ".

الطالب النابغه مع والديه

وهنأت " المحافظ " أيضًا أسرة الطالب، مؤكدة أن الدولة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تهتم بملف رعاية النابغين والشباب المتفوق علميا ودعم الباحثين..

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هذا ويشار إلى أن مجلس الوزراء قد قرر أيضًا عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج النابغين فى جامعة زويل، كما تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة حتى يصبح فى المكانة العلمية التى يستحقها، ويأتي ذلك فى ضوء ما قامت به وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من إجراء اختبار قدرات دولى للطفل " IQ Test"، وخوض الطالب اختبارات القبول بمدينة زويل كما خضع لاختبارات لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية وحصوله على مستوى ممتاز مما يؤهله للدراسة بالجامعة دون الحاجة لمقررات تمهيدية فى اللغة الإنجليزية واجتاز المقابلة بنجاح..

يذكر أنه كان توجيه رئاسي برعاية أحد الطلاب النابغين.. والحكومة توافق على إلحاق طالب "السادس الابتدائي" للدراسة بكلية العلوم بدمياط.

انحيازًا من جانب الدولة للنابغين، وبناء على توجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الرعاية الكاملة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إلحاق الطالب/ يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظرًا لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.

كما قرر المجلس عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج للنابغين في جامعة زويل، كما تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة، حتى يصبح الطالب في المكانة العلمية التي يستحقها.

وتأتي هذه الموافقة بعد دراسة الالتماس المقدم من والدة الطالب، لكونه أحد الطلاب الفائقين، وتحفيزًا لذوي المهارات والقدرات الخاصة، وذلك في ضوء جُهود الدولة لتبني النابغين، لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي.

وقد قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء اختبار قدرات دولي للطفل "IQ Test" تم في ضوء نتائجه تأهيل الطالب الموهوب لخوض الاختبارات مع الطلاب المتقدمين للقبول بمدينة زويل، وشمل ذلك اختبار المواد العلمية " STEM" من فيزياء، وكيمياء، ورياضيات، وتفكير نقدي، بمستوى الثانوية العامة المصرية لمدة ٤ ساعات، وحقق فيها الطفل نجاحًا فائقًا يضعه بين أفضل ١٠٪ من المتقدمين لاختبارات القبول. كما خضع الطالب لاختبار تحديد مستوى للغة الإنجليزية لمدة ساعتين وحصل فيه على مستوى ممتاز، يؤهله للدراسة بالجامعة، دون الحاجة لمقررات تمهيدية في اللغة الإنجليزية، واجتياز المقابلة الشخصية بنجاح أيضًا، ليكون الطفل قد اجتاز امتحان القبول بجامعة زويل بتفوق.

ويحظى ملف رعاية النابغين باهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال الحرص على دعم الشباب المتفوق علميًا في مختلف المجالات، وتكريمهم في كل محفل، كما تم إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ بهدف دعم الباحثين والمبتكرين وتمويل ورعاية أفكارهم وترجمتها لمشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص