"الأدباء والكتاب العرب" يشكر القاهرة على استضافة المؤتمر الطارئ لدعم غزة 

وجه أعضاء اتحاد الأدباء والكتاب العرب المشاركين في الاجتماع الطارئ الذي عقد بالقاهرة على مدار يومين لدعم غزة، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر.

رؤساء الاتحادات العربية

وذلك بحضور رؤساء الاتحادات العربية في ٧ دول وهم: الدكتور خليفة حواس رئيس رابطة الأدباء والكتاب الليبيين وعميد كلية الحقوق جامعة سرت، والدكتور أكرم الزعبي رئيس رابطة الكتاب الأردنيين، والكاتب والشاعر مراد السوداني رئيس اتحاد كتاب فلسطين، والدكتور محمد الحوراني رئيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا، والدكتور الياس زغيب رئيس اتحاد الكتاب في لبنان، والدكتور على الفواز رئيس اتحاد كتاب العراق، والدكتور يوسف شقرة رئيس رئيس اتحاد كتاب الجزائر ونائب الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، الذى قدم الشكر باسم رؤساء الاتحادات العربية المشاركة في هذا الاجتماع الطارئ، للقيادة السياسية المصرية.

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وذلك بالإضافة إلى الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، وللقاهرة عروس المدن العربية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وأن تظل مصر دائما هي سند الأمة، وقلب العروبة النابض الذى لا يترك الأشقاء في الوطن العربي وقت المحن.

مصر دائما تظل الأم الكبيرة



وأضاف الدكتور خليفة حواس رئيس اتحاد كتاب ليبيا وعميد كلية الحقوق بجامعة سرت، أن مصر دائما تظل الام الكبيرة التي تحتوى الجميع، وهي عمود الخيمة ودام عزها بين الأمم.