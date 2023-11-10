تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة استشهاد القديس ديمتريوس التسالونيكي

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس ديمتريوس التسالونيكي.

قصة استشهاد القديس ديمتريوس التسالونيكي

استشهد القديس ديمتريوس التسالونيكي في زمن الملك مكسيميانوس (سنة 284 – 312م ).

كان القديس ديمتريوس التسالونيكي، شابًا تقيًا حصل على علوم كثيرة وبالأكثر علوم الكنيسة، وأخذ يعلِّم ويعظ، وردَّ كثيرين إلى الإيمان بالسيد المسيح، فسعى به بعض الأشرار لدى الملك فاستحضره وأمره أن يبخر لآلهته ويسجد لها، فلم يوافق، فأمر بطعنه بالحراب إلى أن تهرَّأ جسده وأسلم روحه الطاهرة بيد الرب الذي أحبه، ونال إكليل الشهادة.

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وأخذ المؤمنون جسده الطاهر ووضعوه في تابوت من رخام حتى انقضاء زمن الاضطهاد. فبُنيت له كنيسة عظيمة في تسالونيكي ووضعوا جسده فيها، وكانت تحدث منه آيات وعجائب كثيرة.