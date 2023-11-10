الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة استشهاد القديس ديمتريوس التسالونيكي

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس ديمتريوس التسالونيكي.

 

قصة استشهاد القديس ديمتريوس التسالونيكي

استشهد القديس ديمتريوس التسالونيكي في زمن الملك مكسيميانوس (سنة 284 – 312م ).

كان القديس ديمتريوس التسالونيكي، شابًا تقيًا حصل على علوم كثيرة وبالأكثر علوم الكنيسة، وأخذ يعلِّم ويعظ، وردَّ كثيرين إلى الإيمان بالسيد المسيح، فسعى به بعض الأشرار لدى الملك فاستحضره وأمره أن يبخر لآلهته ويسجد لها، فلم يوافق، فأمر بطعنه بالحراب إلى أن تهرَّأ جسده وأسلم روحه الطاهرة بيد الرب الذي أحبه، ونال إكليل الشهادة.

Advertisements

وأخذ المؤمنون جسده الطاهر ووضعوه في تابوت من رخام حتى انقضاء زمن الاضطهاد. فبُنيت له كنيسة عظيمة في تسالونيكي ووضعوا جسده فيها، وكانت تحدث منه آيات وعجائب كثيرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استشهد القديس ديمتريوس القديس ديمتريوس القديس ديمتريوس التسالونيكي الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس

الأكثر قراءة

بعد انفصالها من الفنان ياسر فرج، من هي المذيعة هبة الهواري

ماجدة خير الله تفتح النار على النجوم المشاركين في حفل روائع بليغ حمدي بموسم الرياض

شهوة الطمع، قصة مقتل شاب على يد خاله بسبب "أوضة وشقة" في شبرا (فيديو وصور)

أسعار الحديد اليوم الجمعة 10-11-2023 في الأسواق

هدى رمزي، قصة حلم شقراء السينما الذي تبخر على يد نجلاء فتحي، وحكاية 5 أزواج في حياتها

متحدث الزمالك: لدينا كوادر في العديد من المناصب بالدولة ولن ننخدع مرة أخرى في الصفقات

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن"الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها"

متحدث الزمالك: لا أؤمن بالسحر في كرة القدم وهذا ما نفعله في الشرط الجزائي لـ أوسوريو

Advertisements

منوعات

المزيد

لا يستطيع ارتداء القميص بمفرده.. الرئيس الأمريكي يتعرض لموقف محرج (فيديو)

رئاسة قمة المناخ COP28 تمنع البلاستيك أحادي الاستخدام في موقع المؤتمر

بـ 55 عملا فنيا، "فنون جميلة أسيوط" تنظم معرضًا بعنوان "افتراضات جدارية"

دروجبا يشارك في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالقاهرة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الجمعة 10-11-2023 في الأسواق

توقعات بانخفاض معدل التضخم لشهر أكتوبر وخبير اقتصادي يشكك ويكشف تبريراته

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 9-11-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 10 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 10 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 10 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية