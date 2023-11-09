صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ قرارا رقم (3445) لسنة (2023)؛ بتشكيل مجلس إدارة مركز رعاية ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة (وحدة ذات طابع خاص)، لمدة ثلاث سنوات، وذلك برئاسة الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبموجب هذا القرار تمت الموافقة على تعيين الدكتورة أمنية محمد إبراهيم الأستاذ بكلية التربية؛ مديرا للمركز.

خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

وأشار الدكتور أحمد المنشاوى إلى أن المركز ينفذ خطة الجامعة فيما يتعلق بتقديم خدمات متكاملة لذوي القدرات والاحتياجات الخاصة، بما يساعدهم على التكيف مع بيئتهم الجامعية، ودمجهم مع الطلاب الاسوياء، وكذلك تقديم برامج وأنشطة تساعدهم فى تنمية مهارتهم، وتيسر سبل الإتاحة لهم بما يمكنهم من ممارسة حياتهم على نحو طبيعي، وتعظيم الاستفادة مما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمة وصحية واجتماعية، وكذلك انخراط ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة الإيجابي في مختلف الأنشطة الطلابية الموجودة داخل الجامعة.

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مجلس إدارة مركز رعاية ذوي القدرات

ويضم مجلس إدارة مركز رعاية ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بجامعة أسيوط فى عضويته كلاَ من؛ الدكتورة زهراء إبراهيم أبوالعيون الأستاذ بكلية الطب، والدكتور مصطفى عبدالمحسن عبدالتواب الأستاذ بكلية التربية، والدكتور أحمد سليمان عبدالراضى الأستاذ المساعد بكلية الحقوق.

وأشار رئيس جامعة أسيوط أن مجلس إدارة المركز يضم في عضويته الدكتورة شروق جمال محمد مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية،والدكتور شوكت صابر أمين عام الجامعة لرعاية الشباب، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون بالإضافة إلى أحد الطلاب من ذوى القدرات والاحتياجات الخاصة.

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