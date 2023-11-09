الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوى
الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، فيتو

 أصدر الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ قرارا رقم (3445) لسنة (2023)؛ بتشكيل مجلس إدارة مركز رعاية ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة (وحدة ذات طابع خاص)، لمدة ثلاث سنوات، وذلك برئاسة الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبموجب هذا القرار تمت الموافقة على تعيين الدكتورة أمنية محمد إبراهيم الأستاذ بكلية التربية؛ مديرا للمركز.

 

خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة 

 

 وأشار الدكتور أحمد المنشاوى إلى أن المركز ينفذ خطة الجامعة فيما يتعلق بتقديم خدمات متكاملة لذوي القدرات والاحتياجات الخاصة، بما يساعدهم على التكيف مع بيئتهم الجامعية، ودمجهم مع الطلاب الاسوياء، وكذلك تقديم برامج وأنشطة تساعدهم فى تنمية مهارتهم، وتيسر سبل الإتاحة لهم بما يمكنهم من ممارسة حياتهم على نحو طبيعي، وتعظيم الاستفادة مما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمة وصحية واجتماعية، وكذلك انخراط ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة الإيجابي في مختلف الأنشطة الطلابية الموجودة داخل الجامعة.

Advertisements

 

مجلس إدارة مركز رعاية ذوي القدرات 

 

 ويضم مجلس إدارة مركز رعاية ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بجامعة أسيوط فى عضويته كلاَ من؛ الدكتورة زهراء إبراهيم أبوالعيون الأستاذ بكلية الطب، والدكتور مصطفى عبدالمحسن عبدالتواب الأستاذ بكلية التربية، والدكتور أحمد سليمان عبدالراضى الأستاذ المساعد بكلية الحقوق. 

جامعة أسيوط تكرم الفائزين فى مسابقة أفضل الأبحاث دوليًا للعلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون

جامعة أسيوط توقع برتوكول تعاون مع جامعتين صينيتين في الزراعة والطاقة

 

وأشار رئيس جامعة أسيوط أن مجلس إدارة المركز يضم في عضويته الدكتورة شروق جمال محمد مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية،والدكتور شوكت صابر أمين عام الجامعة لرعاية الشباب، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون بالإضافة إلى أحد الطلاب من ذوى القدرات والاحتياجات الخاصة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط الاحتياجات الخاصة الدوريات العالمية الدوري جامعة أسيوط ذوي القدرات رئيس جامعة أسيوط كلية التربية الرياضية كلية الحقوق التربية الرياضية

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ مشروعات هيئة الأبنية التعليمية بقرى حياة كريمة

رفع 230 طن مخلفات في حملة نظافة مكبرة بمنطقة مشيخة الأزهر شرق أسيوط

تحديث الخطة الإستراتيجية لجامعة أسيوط لتحقيق الريادة الدولية

جامعة أسيوط تكرم الفائزين فى مسابقة أفضل الأبحاث دوليًا للعلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون

تنظيم جلسة تشاور بمركز أبنوب بأسيوط لوضع مشروعات الخطة الاستثمارية 2024 - 2025   

محافظة أسيوط تنظم ندوات بالمدارس لمواجهة القضايا السكانية ورفع الوعي

سكرتير أسيوط يفتتح ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل للشباب

بجوائز تصل لـ 1500 جنيه، جامعة أسيوط تعلن إطلاق مؤتمر الحلم الأخضر الطلابي الأول

الأكثر قراءة

سيف فاروق جعفر يثير غضب الجماهير، وانفعاله يعيد مصطفى فتحي لمكانته بالزمالك

إخلاء سبيل هبة قطب وابنتها في الاعتداء علي موظف أمام مول بالشيخ زايد

شركة فوري تكشف حقيقة اختراقها والاستيلاء على بيانات العملاء

مصدر بـ الأهلي يكشف موقف كولر من ضم ايبوكا

انفجار كبير في إيلات المحتلة والقوات الإسرائيلية تهرع إلى موقع الحادث (صور)

باسم يوسف يكشف معجزة جديدة تؤكد قرب عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة لأهلها

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر البرتقال في سوق العبور

مجلس الوزراء: تصنيع سيارات بروتون الماليزية في مصانع مصرية

Advertisements

منوعات

المزيد

طريقة جديدة لتفادي الحوادث المرورية باستخدام إضاءة قوس قزح (فيديو)

الفيضانات تغرق عشرات المنازل، وتقطع مياه الشرب عن الآلاف في فرنسا

تحفة بيكاسو، بيع "امرأة الساعة" بـ 140 مليون دولار

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر البرتقال في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع لأقل سعر منذ 12 شهرًا

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر البسلة والبامية في سوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 9-11-2023

المزيد

انفوجراف

ألمانية فاجأته بتعلم العربي ودخول الإسلام.. أسرار في حياة الفنان أحمد خليل (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، فوائدها وفضل المواظبة عليها يوميا

تفسير حلم الأرز المطبوخ في المنام وعلاقته بكسب أموال كثيرة

حكم إذاعة الصلاة وقراءة القرآن والتواشيح والابتهالات عبر مكبرات الصوت

المزيد
الجريدة الرسمية