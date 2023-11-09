الخميس 09 نوفمبر 2023
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اقتصاد

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس

سعر اليورو اليوم،
سعر اليورو اليوم، فيتو

ارتفع سعر اليورو بالبنك المركزي المصري أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الخميس 9- 11- 2023.

 

واستقر سعر اليورو عند 32.94 جنيهًا للشراء 33.09 جنيهًا للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري.

 

سعر العملات الأجنبية والعربية نهاية تعاملات اليوم الخميس 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية، فيتو 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 37.79 جنيه للشراء، و37.96 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.22 جنيه للشراء، و34.39 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.39 جنيه للشراء، و20.48 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري
وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.72 جنيه للشراء، و19.81 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري
وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.29 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري
وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري
وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري
وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.67 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري
وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

 

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