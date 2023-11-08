الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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اقتصاد

البنك العربي الأفريقي الدولي يوقع عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 3.5 مليار جنيه

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

 وقع البنك العربي الأفريقي الدولي - أحد أكبر المؤسسات المصرفية في مصر- مع شركة تطوير مصر - إحدى كبرى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 3.5 مليار جنيه مصرى، وذلك لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروعي الشركة "إلمونت جلالة" بمدينة العين السخنة، و"بلومفيلدز" بمستقبل سيتي.

 

عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 3.5 مليار جنيه

 وقد قام بالتوقيع كلًا من تامر خليفة، نائب العضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي وأحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، وبحضور كلًا من أماني سمير، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الأفريقي الدولي، وخالد الشلقامي رئيس فريق الشركات الكبري بالبنك العربي الأفريقي الدولي وباهر أيوب نائب أول الرئيس والرئيس التنفيذي للمشروعات وعضو مجلس إدارة شركة تطوير مصر، ومهاب سعد، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والتشغيل بشركة تطوير مصر وعدد من قيادات ومسئولي الكيانين. 

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 تولي البنك العربي الأفريقي الدولي، دور المرتب الرئيسي الأول وضامن التغطية ووكيل التسهيل ووكيل الضمان في تلك العملية، والذي سيقوم بدوره بتسويق التمويل للعديد من البنوك العاملة في السوق المصري، ويتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية، دور المستشار القانوني للمقرضين، ومكتب سري الدين دور المستشار القانوني للمقترض.

في هذا الصدد علق تامر خليفة نائب العضو المنتدب بالبنك العربي الأفريقي الدولي: إن ريادة البنك في مجال تمويل المطورين العقاريين تستند إلى خبرته الطويلة في تقديم حلول متكاملة لتوفير السيولة اللازمة للإسراع في تنفيذ المشروعات وإقامة مجمعات عمرانية وسياحية متكاملة وفقًا لرؤية مصر 2030. وأضاف أن هذا التمويل يعد استكمالًا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري وخاصة قطاع التطوير العقاري الذي يعد من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلى.

ومن جانبه صرح أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن حصول الشركة على تمويل متوسط الأجل بقيمة 3.5 مليار جنيه دليلًا على ثقة القطاع المصرفي في الملاءة المالية لـ"تطوير مصر" وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، كما يؤكد على ثقة الشركة في مستقبل القطاع العقاري المصري، وحرصها على زيادة حجم استثماراتها مما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل إضافة إلى تعزيز وتيرة الأعمال الإنشائية لتسليم الوحدات للعملاء، وتشغيل مختلف الخدمات المقدمة للسكان بما في ذلك المنتجات الغير سكنية التي تخلق حياة في المشروعات وتدر العوائد المالية للشركات العقارية.

من جهتها أضافت أماني سمير رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الأفريقي الدولي:  سعداء بالتعاون مع شركة تطوير مصر في أول عملية تمويل هيكلية للشركة وأضافت نتطلع إلى المزيد من أطر التعاون مع "تطوير مصر" في تقديم وإتاحة كافة المنتجات المصرفية. كما أشادت بمستوى الحرفية التي يتمتع بها فريقي العمل بالبنك والشركة والتي تكللت بإتمام ذلك التمويل.

فيما أشاد مهاب سعد، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والعمليات بشركة تطوير مصر، بتعاون فريق العمل بالبنك العربي الأفريقي الدولي مع شركة تطوير مصر لتدبير تمويل بأفضل شروط متاحة في السوق المصري، مما يعزز من الملاءة المالية للشركة، مشيرًا إلى أن تطوير مصر تعمل على تنويع مصادر التمويل بهدف انتظام العملية الإنشائية بمختلف مشروعات الشركة بأفضل الأدوات التمويلية المتاحة.

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