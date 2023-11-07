الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رياضة

الخليفي يتحدث عن مواجهة ميلان ومصير مبابي بعد بيان ريال مدريد

الخليفي،فيتو
الخليفي،فيتو

تحدث ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، عن مواجهة فريقه مع ميلان، اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيرو، في رابع جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ناصر الخليفي يتحدث عن ميلان 


وقال الخليفي في حواره مع صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت "أشعر بخيبة أمل لعدم حضور لقاء الليلة، حاولت إقناع الطبيب بالتواجد، لكن لا يمكن القيام بذلك".

وتابع "ليس من السهل الابتعاد عن لاعبي فريقي، وأنا على اتصال دائم بالمدرب والمدير الرياضي".


وسيغيب ناصر الخليفي عن مساندة فريقه الفرنسي من المدرجات، بالنظر إلى خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

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وأضاف "يتمتع سان سيرو بتاريخ وأجواء مذهلة، إنها قلعة تلعب فيها ضد 12 لاعبا، أنا أحب ميلانو، وغالبا ما آتي إلى هنا للعمل والترفيه، سأشاهد المباراة على التلفاز".

ونوه "ميلان وإنتر عضوان مهمان في رابطة الأندية الأوروبية مثل العديد من أندية إيطاليا، بما في ذلك باليرمو الذي انضم لمؤسسة تضم 500 فريق، ونعمل بشكل وثيق مع اليويفا لتطوير كرة القدم".

 

وسئل ناصر الخليفي حول مدى إمكانية تجديد عقد مبابي، خاصة بعدما أعلن ريال مدريد في بيان رسمي، أنهم لم يبدأوا المفاوضات مع اللاعب.

وعن ذلك، علق "لم أشاهد بيانهم، نحن جميعا نركز على أنفسنا فقط، ومبابي يواصل هز الشباك، وبالتالي أكرر كيليان الأفضل في العالم".

وعما إذا كان هناك ثورة تحدث في باريس، رد الخليفي "أكثر من مجرد ثورة، بل تطور من أجل بلوغ القمة، ونبحث دائما عن التحسن والنمو، ويتم بناء المشروع بخطة وليس على أساس مسابقيتن".
 

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