بيومي فؤاد يكشف أزمة غياب الفنان المثقف.. خير الله: المشكلة تبدأ من اختيار طلاب معاهد السينما والمسرح.. والبشلاوي: نحن في زمن الفن الترفيهي.. وأبو العلا: نعاني ضحالة فكرية

أعاد الممثل بيومي فؤاد قضية الفنان المثقف إلى الواجهة. الطريقة التي تحدث بها “بيومي” في ختام عرض مسرحية “زواج اصطناعي” بموسم الرياض عكست إشكالية حقيقية تتمثل في غياب الوعي والحصافة والإدراك لدى قطاع كبير من الفنانين، وأثارت تساؤلًا مهمًا وهو: لماذا يجب أن يكون الفنان مثقفًا، وما الفارق بين الفنان المثقف وغيره؟

“فيتو” طرحت هذا السؤال المزدوج على عدد من النقاد الفنيين والمسرحيين الذين أجمعوا على أن الفنان المثقف في السنوات الأخيرة يكون يكون عملة نادرة، وأنه لم يعد في الجيل الحالي فنان في ثقافة ووعي الراحلين: نور الشريف ومحمود ياسين ومحمود مرسي مثلًا، وأن القطاع الأكبر منهم يعاني جهلًا وسطحية وغيابًا للوعي..التفاصيل في سياق التحقيق التالي:

ماجدة خير الله: الفنان الحقيقي يجب أن يسبق حركة مجتمعه بخطوة، وهناك تراجعا مرعبا في الثقافة

الناقدة ماجدة خير الله تؤكد أن هناك تراجعا مرعبا في الثقافة العامة لدى المجتمع ما يترتب عليه تراجع أيضا لدى الفنان منذ بداية مشواره الفني، متسائلة: "كيف يتم اختيار دارسي الفنون في معهد السينما أو معهد الفنون المسرحية؟".

وأضافت ماجدة خير الله: "عندما التحقت بالمعهد العالي للسينما كانت هناك اختبارات قوية للغاية تقيس نسبة الثقافة العامة لدى المتقدمين للالتحاق بالمعهد.. أما الآن أصبحت هذه المعاهد تقبل متدنو المجاميع بالثانوية العامة ما يعني قلة وعيهم بقضايا مجتمعهم وبلدهم".

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وتابعت: "حتى بعد ذلك لا يحاول الفنان وهو شاب في بداية مسيرته أن ينمي أي كفاءات وقدرات ووعي لديه إلا القليل للغاية منهم.. لذلك نجد فنانين لا يفهمون قيمة الفن دا أو تاريخه أو تأثيره".

وأوضحت الناقدة ماجدة خير الله: "الفنان الحقيقي يجب أن يكون سابق حركة المجتمع بخطوة أو خطوتين.. لكن دلوقتي الفنان متراجع بخمس ست خطوات.. لو الفنان عنده قدر من الثقافة هيكون بيجسد وبيطرح في أعماله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو تلميحا قضايا وطنه وبلده".

وأردفت قائلة: "الأصل والطبيعي وما كان عليه الحال في عصور سابقة أن الفنان بطبيعة الحال يكون مثقفا ولديه حس ثقافي.. وعلى وعي كبير وهناك العديد من الأمثلة في أزمنة مختلفة لهؤلاء الفنانين ومنهم على سبيل المثال فقط نجيب الريحاني ونور الشريف ومحمود ياسين ومحمود عبد العزيز وعادل امام وصلاح السعدني وغيرهم".

وتحدثت ماجدة خير الله عن أفلام الراحل نجيب الريحاني، مؤكدة أنها كانت تعد مرآة لما يمر به المجتمع المصري في ذلك الوقت قائلة: "نجيب الريحاني كان واعي وعارف يعني إيه بلد فيها احتلال.. وقدر يجسد دا ويظهر أيضا بعض القيم الإنسانية والتي أظهرت للمشاهد أبجديات المجتمع كانت عاملة إزاي.. ودي ثقافة إزاي تفهم أنت فين وحواليك ايه حتى لو دورك ترفيهي لابد أن يكون ترفيها لطيفا".

خيرية البشلاوي: تدني الثقافة العامة ينعكس على الفنان ونحن في عصر الفن الترفيهي الخاضع للزبون

في السياق ذاته، أوضحت الناقدة خيرية البشلاوي أن تراجع ثقافة ووعي الممثل جعل منه رجلا يسعى وراء المقابل المادي فقط، مشيرة إلى أنه لا يمكن فصل الفنان عن المجتمع الذي يعيش فيه وأن تدني الثقافة المجتمعية ينعكس بالضرورة على الفنان.

وتابعت: "لم يعد لدينا فنا بمعناه الصحيح ولكن أصبح الأمر مجرد صناعة ترفيه تخضع للزبون اللي هيدفع.. دا جعل الفنان ليس مشغولا بالمجتمع أو قضايا وطنه والتحديات التي تواجهه بل جعله يعمل مرفهاتي ويقدم اللي يبسط الجمهور فقط".

وأضافت خيرية البشلاوي أن مع ترسيخ مبدأ الفن الترفيهي فأصبحت بالتبعية كلمة الفن الهادف "عورة" وعندما تتحدث عن تقديم ما يواكب هموم المجتمع في السينما أو المسرح أو التلفزيون لا يفهمك الفنان نفسه الذي سيقدم هذا النوع من الفن، وهذا دليلا على ضحالة الفكر والثقافة لدى الفنان.

وأكدت "البشلاوي" أن هناك استثناءات في الوقت الحالي بالفعل وهناك عدد من الفنانين ومنهم الشباب لديهم وعي وثقافة وعلى دراية كاملة بقضايا واهتمامات المجتمع وإذا بحثت وراء هؤلاء الفنانين ستجدهم خرجوا من أسر علمتهم القيم والمبادئ السليمة.

أحمد عبد الرازق أبو العلا: الفنان غير الواعي لا يمتلك ما يحميه من النقد

الناقد المسرحي أحمد عبد الرازق أبو العلا كشف أن الفن المصري خلال الفترة الحالية يفتقد لنموذج الفنان الواعي والمثقف، متابعا: "مفهوم الثقافة والوعي الحقيقي أصبح منتزع من كثير من الفئات المحسوبة على ما يعرفون بالنخبة ومنهم الفنانين".

وأضاف "أبو العلا" أنه يتحتم على أي إنسان يوجه خطابه ورسالة للرأي العام والجمهور أن يمتلك الوعي والثقافة الكافية، لذلك فإن غياب الفكر عن الفنان يجب أن يجبره على الاكتفاء فقط بتأدية دوره فقط، ولا يقحم نفسه في خلافات أو حديث يورطه بسبب ضحالة فكره وثقافته.

وتابع: "طالما أنت ممثل ولا تدرك طبيعة جمهورك والشخصية المصرية التي تقدم فنك أمامها فهذا يعني أنك لا تملك الثقافة التي تحميك من النقد والهجوم الجماهيري.. لذلك دائما أقول أن مهنة الممثل تتطلب شروطا كثيرة أولها الوعي المجتمعي".

وأردف: "للأسف حاليا نعاني من قلة عدد الفنانين المثقفين والمدركين لقيمة وتأثير ما يقدموه بعد أن كان لدينا رموزا كبيرة أمثال نور الشريف وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز ومحمود ياسين ومحمود مرسي وغيرهم.. لكن لم يعد الوضع حاليا كالسابق".