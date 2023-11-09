الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

المفوضية الأوروبية تطالب بإقامة ممرات إضافية لإدخال المساعدات لغزة

رئيس المفوضية الأوروبية
رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فيتو

 شددت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، على ضرورة العمل بشكل طارئ على إقامة ممرات إضافية لإدخال المساعدات إلى غزة، خاصة وأن ما يصل إلى القطاع ليس كافيا للاستجابة للحالات الإنسانية الهائلة هناك.

وقالت رئيس المفوضية الأوروبية فى كلمتها خلال فعاليات مؤتمر دعم غزة في باريس، إن المفوضية الأوروبية تعمل منذ عقود مع سكان غزة وكانت من أكبر الجهات المانحة لمساعدة الشعب الفلسطيني، وهو ما يتيح الفرص للتنسيق والاستجابة للحاجات.

Advertisements

وأضافت أن المفوضية الأوروبية تؤيد زيادة القدرات والمساعدات إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أنه يتم العمل مع قبرص لإقامة ممر بحري يضمن تدفق مستدام ومنظم للمساعدات.

 وأوضحت أن تم إطلاق جسرا جويا إنسانيا وتسيير الكثير من الرحلات التي نقلت أطنان الأغذية والمياه وذلك بشكل يومي، وإقامة خلية تنسيق مع الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لافتة إلى أنه لابد من الاستجابة للحاجة الطارئة في القطاع، ولكن يجب أيضا التفكير في المستقبل وبحث كيفية وضع حد للعنف المفرط وإعادة بصيص الأمل للإسرائيليين والفلسطينيين من خلال طرق سياسية.

 

العمل على وقف إطلاق النار في غزة

 من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن لدولة الاحتلال الحق في الدفاع عن نفسها، مبينا أن بلاده تتواصل مع إسرائيل والفلسطينيين بشأن العمل الإنساني في غزة.

وأكد ماكرون خلال مؤتمر دعم غزة، أن حماية المدنيين في غزة أمر أساسي لا تراجع عنه ولا يمكن المساومة عليه، معربا عن أمله في الوصول لمبادرة إنسانية تحقق تقدما ملموسا في غزة.

ووصف ماكرون الوضع في قطاع غزة بالخطير، معقبا بقوله:" نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية والعمل على وقف لإطلاق النار"، مشددا على أهمية عدم السماح بانضمام أطراف أخرى للصراع الدائر في غزة كداعش والقاعدة.

 وأشار ماكرون إلى أن مبدأ حل الدولتين يخدم أمن إسرائيل ولن نحيد عن حق الفلسطينيين في دولتهم.

 

انطلاق مؤتمر دعم غزة في فرنسا

 وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن عقد "مؤتمر إنساني" في التاسع من نوفمبر الجاري بباريس، بشأن المدنيين في قطاع غزة.

وأكد ماكرون أن هذا المؤتمر الإنساني يعقد في إطار منتدى باريس للسلام، مضيفا "ندعو إلى هدنة إنسانية، لأن مكافحة الإرهاب لا تبرر التضحية بالمدنيين".

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، كانت ثلاثة مصادر دبلوماسية قالت في وقت سابق، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا إنسانيا دوليا لصالح السكان المدنيين في غزة في التاسع من نوفمبر.

وأفاد دبلوماسيان بأن المؤتمر، الذي سيكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، سيتطرق لقضايا مثل جمع الأموال وتقديم المساعدات الطارئة وإعادة إمدادات المياه والوقود والكهرباء بالإضافة إلى مساعدة الجرحى في غزة من خلال الاستخدام المحتمل للممرات البحرية.

وقال الدبلوماسيون إن السلطة الفلسطينية ستكون حاضرة لكن ليس من المقرر أن تتم دعوة إسرائيل.

انطلاق مؤتمر دعم غزة في فرنسا، وماكرون يؤكد العمل على تنفيذ هدنة

11 نوفمبر، غضب داخل إدارة بايدن ضد إسرائيل وتحديد سقف زمني لانتهاء المهمة في غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طوفان الأقصى عملية طوفان الأقصى المفوضية الأوروبية غزة قطاع غزة غزة الان اخبار غزة

مواد متعلقة

وزير الخارجية: الصمت الدولي تجاه أفعال إسرائيل يدل على وجود خلل في المعايير

أردوغان يعلن تنظيم اجتماع دولي لزوجات رؤساء الدول والحكومات بشأن غزة

الصحة الفلسطينية تكشف آخر حصيلة للشهداء في اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

انطلاق مؤتمر دعم غزة في فرنسا، وماكرون يؤكد العمل على تنفيذ هدنة

الأكثر قراءة

شركة فوري تكشف حقيقة اختراقها والاستيلاء على بيانات العملاء

سيف فاروق جعفر يثير غضب الجماهير، وانفعاله يعيد مصطفى فتحي لمكانته بالزمالك

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع لأقل سعر منذ 12 شهرًا

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام في مكالمة خاصة

بعد تقارير موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.. خبراء يكشفون أسرار تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر.. و3 تداعيات خطيرة للاقتصاد

الفيضانات تغرق عشرات المنازل، وتقطع مياه الشرب عن الآلاف في فرنسا

مجلس الوزراء: تصنيع سيارات بروتون الماليزية في مصانع مصرية

الاحتلال يسحب الحيوانات المنوية من جثث قتلى عملية طوفان الأقصى لسبب غريب

Advertisements

منوعات

المزيد

الفيضانات تغرق عشرات المنازل، وتقطع مياه الشرب عن الآلاف في فرنسا

تحفة بيكاسو، بيع "امرأة الساعة" بـ 140 مليون دولار

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

سعره 1.6 مليون دولار، شركة ألمانية تصنع أفخم منزل متنقل (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر البرتقال في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع لأقل سعر منذ 12 شهرًا

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر البسلة والبامية في سوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 9-11-2023

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، فوائدها وفضل المواظبة عليها يوميا

تفسير حلم الأرز المطبوخ في المنام وعلاقته بكسب أموال كثيرة

حكم إذاعة الصلاة وقراءة القرآن والتواشيح والابتهالات عبر مكبرات الصوت

المزيد
الجريدة الرسمية