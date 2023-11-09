الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

جامعة الفيوم تشكل لجنة لتقييم مشروعات مبادرة الطالب المنتج

تقييم مشروعات مبادرة
تقييم مشروعات مبادرة الطالب المنتج بالفيوم، فيتو

قال الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن قطاع خدمة البيئة وتنمية المحتمع، تلقي عدد كبير من دراسات الجدوى لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، من الطلاب في مختلف كليات الجامعة، ضمن مبادرة الطالب المنتج، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية، وقد أبرمت جامعة الفيوم بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن المبادرة.

 وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن قطاع شئون تلبيئة، شكل لجنة لتقييم دراسات الجدوى المقدمة من الطلاب المنتجين والمشاركين فى مبادرة الطالب المنتج بجامعة الفيوم، للحصول على الدعم الممول من وزارة التضامن الاجتماعي.

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 وشكلت اللجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية كل من: الدكتور كمال غلاب أستاذ الإحصاء بكلية الزراعة ومدير نادي ريادة الأعمال بجامعة الفيوم، الدكتور هاني عبد البديع وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مصطفي هلال مسئول ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة،  أسماء عبد القادر منسق وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الفيوم.

الكليات ونوعية المشروعات

 يذكر أن اللجنة استقبلت  عدد من المشروعات المنتجة من الطلاب المتقدمين من الكليات المختلفة ( الآثار – الحقوق – التربية النوعية - العلوم – الزراعة – الخدمة الاجتماعية - الآداب...)، والتى شملت عددًا من المشروعات المختلفة (صناعة الصبغات والملونات الطبيعية – منتجات الريزن – الإكسسورات والحلى - التوك– الشموع – التطريز- الشنط اليدوية – تجفيف الخضروات والفاكهة–  الكروشيه –...)

 و تم تقييم المشروعات وعرض كل طالب ملخصًا لفكرة مشروعه، كما تم اختيار المشروعات الفائزة للحصول على الدعم المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى بقيمة  تتراوح من عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألفًا للمشروع الواحد.

تدريب مجاني

وكان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة قاما بتقديم برنامج تدريبي متكامل من الورش والتدريبات المهنية، فى إطار المبادرة  منذ شهر أغسطس حتى شهر أكتوبر 2023 لتأهيل الطلاب على كيفية تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال سلسلة متكاملة من الأنشطة والتدريبات المهنية والحرفية.

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